Melania TRUMP a avut o apariție spectaculoasă în Marea Britanie/ Cum a decurs întâlnirea dintre prima doamnă și regina Camilla

Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite, a impresionat încă o dată publicul printr-o apariție unică în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu regina Camilla și ceilalți membri ai familiei regale.

Melania Trump a fost surprinsă alături de regina Camilla și Kate Middleton, în timpul ceremoniei de întâmpinare a cuplului de la Casa Albă. Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a purtat o discuție amplă cu soția președintelui Donald Trump, în vârstă de 55 de ani, în momentul în care regina Camilla, în vârstă de 78 de ani, a intervenit în conversația celor două.

În imaginile publicate, Donald și Melania au fost întâmpinați de Prințul William și Kate Middleton pe terenul Castelului Windsor pentru a începe vizita lor oficială în Marea Britanie.

Vizita soților Trump vine odată cu dispute în cadrul familiei regale

După salutul oficial, William și Middleton i-au condus pe soții Trump către întâlnirea cu Regele Charles și regina Camilla în fața Casei Victoria. Regele i-a salutat pe Trump și pe prima doamnă cu amabilitate, urmând ca acesta să dezvolte o discuție cu Trump și Prințul William, în timp ce Camilla s-a întors către Melania, potrivit New York Post. La discuția dintre Regină și prima doamnă s-a alăturat și Kate Middleton însă gestul a părut să îi displacă Camillei, care i-a făcut semn să părăsească conversația.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978