Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”

După ce și-au încheiat discuțiile de la Chequers, premierul britanic Keir Starmer și președintele SUA Donald Trump au vorbit în fața oamenilor de afaceri britanici și americani adunați la o recepție și au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică.”

Keir Starmer i-a urat bun venit lui Donald Trump în „a doua sa casă” și i-a spus președintelui american:

„Te afli printre prieteni.”

Starmer a continuat:

„Cred că suntem cu toții de acord, sunt atât de multe de sărbătorit în relația specială dintre cele două țări”.

Starmer a declarat că SUA este „cel mai mare partener comercial” al Marii Britanii.

„Împreună susținem peste 2,5 milioane de locuri de muncă în ambele economii”, a spus el. „Îi avem pe cei mai mari și mai buni dintre oamenii de afaceri britanici și americani alături de noi”, a continuat el, adresându-se publicului format din lideri de afaceri.

Marea Britanie și SUA, lideri în sectoare precum tehnologie, finanțe, apărare și energie

Prim-ministrul a spus că Marea Britanie și SUA sunt lideri în sectoare precum tehnologie, finanțe, apărare și energie, conform BBC.

„Uitați-vă doar la ceea ce realizăm astăzi împreună”, spune el.

Acordul de astăzi, cu miliarde care curg „în ambele direcții peste Atlantic”, spune Starmer, este “de departe” cel mai mare de acest fel din istoria Marii Britanii.

„A fost o negociere grea, dar am făcut-o cu un motiv”

Prim-ministrul spune că acest acord înseamnă investiții care vor schimba viața în Marea Britanie, ceea ce va face ca mii de oameni care muncesc să o „ducă mai bine”.

„Arată puterea acestui parteneriat”, le-a spus Starmer celor prezenți.

Referindu-se la acordul convenit cu SUA privind taxele vamale în mai, Starmer spune că Marea Britanie „a obținut cel mai bun acord” atunci, cu „cele mai mici taxe vamale din lume în sectoare vitale”.

„A fost o negociere grea, dar am făcut-o cu un motiv”, spune Starmer, numind-o o „victorie pentru ambele părți”.

Prim-ministrul a continuat, spunând că:

„Într-o clipă, președintele și cu mine vom semna inovatorul parteneriat tehnologic – Acordul de prosperitate tehnologică. Este un plan pentru a câștiga această nouă eră împreună.”

Starmer le spune liderilor de afaceri adunați că au ajuns și la un acord privind energia nucleară civilă, despre care spune că va genera energie pentru milioane de companii.

El spune că acest lucru va reduce facturile și va crește securitatea pe ambele maluri ale Atlanticului.

Donald Trump a salutat „legătura de nezdruncinat” dintre SUA și Marea Britanie

Donald Trump și-a început discursul salutând „legătura de nezdruncinat” dintre SUA și Marea Britanie.

Trump îi mulțumește apoi lui Starmer pentru că l-a primit în „acest loc frumos”, și Regelui Charles și Reginei Camilla pentru o „seară fantastică”.

El descrie cea de-a doua sa vizită de stat ca fiind o „onoare deosebită”, adăugând: „Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”.

„Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”, spune el. Relația este o „moștenire frumoasă”, iar cele două guverne „fac aceste legături mai strânse ca niciodată”, spune el.

Noul acord ajută deja la stimularea unui val de contracte cu sectorul privat

Trump a declarat că „nu există alt parteneriat mai natural în lume” și că „ajută capacitățile industriale ale ambelor țări, ceea ce este important pentru apărare”.

Președintele american a mai spus că noul acord ajută deja la stimularea unui val de contracte cu sectorul privat.

Trump a spus că compania americană X-energy și compania britanică Centrica anunță un acord pentru construcția de reactoare nucleare în Marea Britanie.

Acordul era „în lucru” de ani de zile, spune Trump, dar acum „în sfârșit” se încheie.

Președintele Trump spune că în urmă cu un an SUA aveau „probleme serioase”. El spune că regele Arabiei Saudite i-a spus:

„Acum un an țara ta era moartă și acum ai cea mai activă țară din lume”.

Trump spune că peste 17 mii de miliarde de dolari au fost investiți în SUA în acest an.

„Am încasat mii de miliarde de dolari din taxe vamale și asta a fost atât de incredibil pentru țara noastră”, spune el.

Președintele spune că menține companiile americane „fericite, solide și sănătoase”.

„Nu am văzut niciodată astfel de investiții, fără taxe vamale am avea doar o fracțiune din asta”, spune el.

Trump descrie economia țării sale ca fiind „potențial la cel mai bun nivel din toate timpurile” și spune că toate companiile vor să fie prezente în SUA.

Trump și-a încheiat remarcile spunând că „prietenia prețuită” a SUA cu Marea Britanie devine din ce în ce mai puternică și i-a mulțumit lui Starmer pentru că a muncit din greu la noul lor acord.

