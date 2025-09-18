Prima pagină » Știri externe » Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”

Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”

18 sept. 2025, 16:03, Știri externe
Trump și premierul britanic au semnat

După ce și-au încheiat discuțiile de la Chequers, premierul britanic Keir Starmer și președintele SUA Donald Trump au vorbit în fața oamenilor de afaceri britanici și americani adunați la o recepție și au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică.”

Keir Starmer i-a urat bun venit lui Donald Trump în „a doua sa casă” și i-a spus președintelui american:

„Te afli printre prieteni.”

Starmer a continuat:

„Cred că suntem cu toții de acord, sunt atât de multe de sărbătorit în relația specială dintre cele două țări”.

Starmer a declarat că SUA este „cel mai mare partener comercial” al Marii Britanii.

„Împreună susținem peste 2,5 milioane de locuri de muncă în ambele economii”, a spus el.

„Îi avem pe cei mai mari și mai buni dintre oamenii de afaceri britanici și americani alături de noi”, a continuat el, adresându-se publicului format din lideri de afaceri.

Marea Britanie și SUA, lideri în sectoare precum tehnologie, finanțe, apărare și energie

Prim-ministrul a spus că Marea Britanie și SUA sunt lideri în sectoare precum tehnologie, finanțe, apărare și energie, conform BBC.

„Uitați-vă doar la ceea ce realizăm astăzi împreună”, spune el.

Acordul de astăzi, cu miliarde care curg „în ambele direcții peste Atlantic”, spune Starmer, este “de departe” cel mai mare de acest fel din istoria Marii Britanii.

„A fost o negociere grea, dar am făcut-o cu un motiv”

Prim-ministrul spune că acest acord înseamnă investiții care vor schimba viața în Marea Britanie, ceea ce va face ca mii de oameni care muncesc să o „ducă mai bine”.

„Arată puterea acestui parteneriat”, le-a spus Starmer celor prezenți.

Referindu-se la acordul convenit cu SUA privind taxele vamale în mai, Starmer spune că Marea Britanie „a obținut cel mai bun acord” atunci, cu „cele mai mici taxe vamale din lume în sectoare vitale”.

„A fost o negociere grea, dar am făcut-o cu un motiv”, spune Starmer, numind-o o „victorie pentru ambele părți”.

Prim-ministrul a continuat, spunând că:

„Într-o clipă, președintele și cu mine vom semna inovatorul parteneriat tehnologic – Acordul de prosperitate tehnologică. Este un plan pentru a câștiga această nouă eră împreună.”

Starmer le spune liderilor de afaceri adunați că au ajuns și la un acord privind energia nucleară civilă, despre care spune că va genera energie pentru milioane de companii.

El spune că acest lucru va reduce facturile și va crește securitatea pe ambele maluri ale Atlanticului.

Donald Trump a salutat „legătura de nezdruncinat” dintre SUA și Marea Britanie

Donald Trump și-a început discursul salutând „legătura de nezdruncinat” dintre SUA și Marea Britanie.

Trump îi mulțumește apoi lui Starmer pentru că l-a primit în „acest loc frumos”, și Regelui Charles și Reginei Camilla pentru o „seară fantastică”.

El descrie cea de-a doua sa vizită de stat ca fiind o „onoare deosebită”, adăugând: „Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”.

„Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”, spune el. Relația este o „moștenire frumoasă”, iar cele două guverne „fac aceste legături mai strânse ca niciodată”, spune el.

Noul acord ajută deja la stimularea unui val de contracte cu sectorul privat

Trump a declarat că „nu există alt parteneriat mai natural în lume” și că „ajută capacitățile industriale ale ambelor țări, ceea ce este important pentru apărare”.

Președintele american a mai spus că noul acord ajută deja la stimularea unui val de contracte cu sectorul privat.

Trump a spus că compania americană X-energy și compania britanică Centrica anunță un acord pentru construcția de reactoare nucleare în Marea Britanie.

Acordul era „în lucru” de ani de zile, spune Trump, dar acum „în sfârșit” se încheie.

Președintele Trump spune că în urmă cu un an SUA aveau „probleme serioase”. El spune că regele Arabiei Saudite i-a spus:

„Acum un an țara ta era moartă și acum ai cea mai activă țară din lume”.

Trump spune că peste 17 mii de miliarde de dolari au fost investiți în SUA în acest an.

„Am încasat mii de miliarde de dolari din taxe vamale și asta a fost atât de incredibil pentru țara noastră”, spune el.

Președintele spune că menține companiile americane „fericite, solide și sănătoase”.

„Nu am văzut niciodată astfel de investiții, fără taxe vamale am avea doar o fracțiune din asta”, spune el.

Trump descrie economia țării sale ca fiind „potențial la cel mai bun nivel din toate timpurile” și spune că toate companiile vor să fie prezente în SUA.

Trump și-a încheiat remarcile spunând că „prietenia prețuită” a SUA cu Marea Britanie devine din ce în ce mai puternică și i-a mulțumit lui Starmer pentru că a muncit din greu la noul lor acord.

Foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
16:46
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
VIDEO Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului
15:59
Netanyahu NEAGĂ implicarea Israelului în asasinarea lui Charlie Kirk /Premierul Israelului atribuie zvonurile Qatarului
EXTERNE Negocierile dintre ISRAEL și SIRIA înregistrează progrese majore/ Cele două state urmează să încheie „mai multe acorduri de securitate”
15:44
Negocierile dintre ISRAEL și SIRIA înregistrează progrese majore/ Cele două state urmează să încheie „mai multe acorduri de securitate”
EXTERNE Discuții decisive între premierul britanic și Donald TRUMP la Chequers, în contextul „relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie
15:12
Discuții decisive între premierul britanic și Donald TRUMP la Chequers, în contextul „relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie
EXTERNE MOMENTUL în care Jimmy Kimmel comentează asasinarea lui Charlie Kirk. Afirmațiile care i-au pus capăt carierei
14:23
MOMENTUL în care Jimmy Kimmel comentează asasinarea lui Charlie Kirk. Afirmațiile care i-au pus capăt carierei
EXTERNE Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite
13:57
Ursula von der Leyen speră să obțină un acord comercial cu INDIA/ UE caută noi alianțe pentru a reduce dependența de Statele Unite
Mediafax
Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Sindicatul din Guvern acuză intimidarea angajaţilor care au protestat
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre momentul când și-a pierdut fiica. Cea mai grea CONFESIUNE a vieții sale: "Ore întregi am așteptat, sperând și rugându-ne, până când a venit doctorul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cum au evoluat șopârlele australiene pentru a scăpa de incendii
ULTIMA ORĂ Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
16:47
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
AI AFLAT! Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
16:36
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
VIDEO EXCLUSIV Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
16:33
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
ACTUALITATE Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
16:24
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
AI AFLAT! Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
16:12
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
JUSTIȚIE Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală
16:11
Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală