Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est

Între 26 și 28 octombrie 2025, Kuala Lumpur din Malaysia (sau Malaezia), capitala cu o populație de peste 2 milioane de locuitori, va găzdui cel de-al 47-lea Summit ASEAN (Asociația națiunilor din sud-estul Asiei,) și al doilea din anul 2025.

Subiectul summitului va fi „Incluziune și sustenabilitate” și ar putea fi cea mai mare întrunire de la înființarea Asociației națiunilor din sud-estul Asiei în 1976.

Donald Trump, primul pe lista liderilor lumii care au fost invitați

Gazda evenimentului va fi Prim-Ministrul malaezian Anwar Ibrahim, căruia i se vor alătura următorii reprezentanți ai statelor membre ale Asociației națiunilor Asiei de Sud-Est. Au fost invitați și lideri ai marilor puteri globale:

Statele Unite ale Americii – Președintele Donald Trump (invitat);

China – Premierul Li Qiang (invitat);

Rusia – Vicepremierul Alexander Novak (invitat);

Brazilia – Președintele Luiz Inacio Lula da Silva (invitat);

Canada – Premierul Mark Carney (invitat);

Japonia- Prim-ministra Sanae Takaichi (invitat);

Coreea de Sud – Președintele Lee Jae Myung (invitat);

Africa de Sud- Președintele Cyril Ramaphosa (invitat);

India – Ministrul de Externe S. Jaishankar (invitat);

Finlanda – Ministra de Externe Elina Valtonen (invitat);

Uniunea Europeană- Președintele Consiliului European Antonio Costa (invitat);

FIFA – Președintele Gianni Infantino (invitat);

Brunei – Regele Hassanal Bolkiah (membru ASEAN);

Cambodgia – Premierul Hun Manet (membru ASEAN);

Indonezia – Președintele Prabowo Subianto (membru ASEAN);

Laos – Premierul Sonexay Siphandone (membru ASEAN);

Filipine – Președintele Bonbong Marcos (membru ASEAN);

Singapore – Premierul Lawrence Wong (membru ASEAN);

Thailanda – Premierul Anutin Charnvirakul (membru ASEAN);

Timor-Leste – Premierul Xanana Gusmao (membru ASEAN);

Vietnam – Premierul Pham Minh Chinh (membru ASEAN);

Motivele pentru care participă Donald Trump la Summitul ASEAN

La începutul acestui mandat, președintele a manifestat un interes scăzut pentru ASEAN sau regiunea Asiei de Sud-Est. Însă, de când a implementat tarifele și s-a concentrat pe creșterea bugetului și al trupelor pentru regiunea Asia-Pacific, președintele caută să combată influența Chinei asupra regiunii Asiei de Sud-Est.

Este pentru prima oară când participă personal la un Summit ASEAN de la cel din Manila (Filipine) din anul 2017. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi martor la un acord formal de pace între Cambodgia și Thailanda, potrivit ministrului de Externe din Malaysia, Mohamad Hasan.

Trump va vizita capitala Malaysiei, Kuala Lumpur, pe 26 octombrie pentru a fi martor la încheierea acordului, a declarat Hassan.

„În timpul summitului, sperăm să vedem semnarea unei declarații cunoscute sub numele de Acordul de la Kuala Lumpur între acești doi vecini pentru a garanta pacea și un armistițiu durabil”, a insistat ministrul.

„Acordul de pace de la Kuala Lumpur”

Potrivit Time , așa numitul „Acordul de Pace de la Kuala Lumpur” ar putea fi singurul motiv pentru care Trump participă la acest summit, așa cum scria site-ul POLITICO la începutul acestei luni, Trump

Trump și-a atribuit chiar și meritele pentru încetarea conflictului de la frontieră dintre Thailanda și Cambodgia din luna mai, declanșat din cauza unor dispute teritoriale din jurul templului hindus Preah Vihear. Disputa a început din 1954.

Trump s-a proclamat „Președintele Păcii”

Cele două țări membre ASEAN au ajuns la confruntare, rezultând până în iulie uciderea a peste 200 de militari și a 16 civili în total, precum și numeroși răniți. SUA a mediat un acord de încetarea focului. Trump susține că a contribuit la încetarea a opt conflicte: Israel- Hamas, Israel-Iran, Pakistan-India, Rwanda- Republica Democrată Congo, Armenia- Azerbaidjan, Egipt-Etiopia, Serbia-Kosovo.

S-a proclamat drept „Președintele Păcii” și a făcut o campanie intensă pentru a revendica Premiul Nobel pentru Pace, pierdut în fața liderei opoziției din Venezuela, Maria Corian Machado. Mark S. Cogan, profesor asociat de la Universitatea Kansai Gaidai din Osaka, a declarat pentru publicația TIME:

„Își vor lua Statele Unite ochii de la minge? Vor continua să se intereseze de ceea ce se întâmplă în Thailanda și Cambodgia odată ce Trump va supraveghea acest acord? Sau va fi distras de altceva? Credeți că Statele Unite sunt profund preocupate de o dispută nerezolvată, relativ minoră, precum cea dintre Thailanda și Cambodgia? Este aceasta de amploarea altor conflicte? Nu, desigur că nu. Este profundă și fierbinte? Da, desigur. Dar în ce măsură are cu adevărat un impact asupra Statelor Unite? Nu prea mult.”

Trump ar putea fi întâmpinat cu proteste

Sute de malaezieni au ieșit în stradă, la Kuala Lumpur, să protesteze împotriva participării președintelui american la Summitul ASEAN.

Demonstrațiile au fost conduse de partidul islamist malaezian din opoziție și de activiști pro-Palestina cu steaguri, condamnând „actele de genocid” ale Israelului susținut de administrația Trump din Fâșia Gaza. Autoritățile au trimis forțe de ordine pentru a preveni orice risc de escaladare.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Politica scârțâie, afacerile merg unse. Întâlnirea de la Budapesta e în aer, nu și discuțiile despre bani. Pușculița lui Putin se întâlnește cu negociatorul lui Trump