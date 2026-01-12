Prima pagină » Știri externe » Trump spune că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice: „Am salvat NATO”

Trump spune că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice: „Am salvat NATO”

Olga Borșcevschi
12 ian. 2026, 15:55, Știri externe
Președintele american Donald Trump și-a exprimat încă o dată convingerea că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice.

„Eu sunt cel care a salvat NATO!!!”, a afirmat Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

Anterior, reprezentanți ai unor țări europene în cadrul NATO au declarat că afirmațiile liderului de la Casa Albă privind planurile de a adera Groenlanda la Statele Unite destabilizează alianța și îi amenință existența.

