Președintele american Donald Trump și-a exprimat încă o dată convingerea că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice.

„Eu sunt cel care a salvat NATO!!!”, a afirmat Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

Anterior, reprezentanți ai unor țări europene în cadrul NATO au declarat că afirmațiile liderului de la Casa Albă privind planurile de a adera Groenlanda la Statele Unite destabilizează alianța și îi amenință existența.

