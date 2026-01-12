Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei”

Cu o simplă postare pe Truth Social, președintele american Donald Trump a stârnit controverse puternice. El a publicat o fotografie care părea să-l prezinte drept președintele interimar al Venezuelei.

Postarea vine la mai bine de o săptămână după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane și dus la New York.

SUA și „operațiunea militară specială” din Venezuela

Președintele SUA a publicat pe contul său de Truth Social o fotografie care a stârnit controverse. Imaginea părea să-l prezinte ca „președinte interimar al Venezuelei”, în contextul evenimentelor care au avut loc recent în această țară. Sub forma unei pagini Wikipedia editate, imaginea postată îi afișa portretul oficial și menționa mandatele sale ca al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Totuși, afirmația din cadrul fotografiei nu se regăsește oficial pe pagina de Wikipedia dedicată acestuia sau în registrele publice, notează CNBCTV18.

Această postare vine în contextul în care, la începutul lunii ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară specială de amploare în Venezuela, în urma căreia președintele Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și duși la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și alte acuzații conexe aduse de SUA.

După încheierea acestei operațiuni, Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a declarat că „Statele Unite vor conduce țara… până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”.

În prezent, funcția de președinte interimar al Venezuelei este ocupată de Delcy Rodriguez.

Trump, contrat inclusiv de Georgia Meloni

La începutul anului, Trump l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și a declarat că va sprijini protestele din Iran împotriva regimului ayatollahului Ali Khamenei. De asemenea, a amenințat deschis Cuba și Columbia cu intervenții militare și și-a exprimat dorința de a anexa Groenlanda.

Declarațiile sale au atras critici dure din partea liderilor europeni din statele membre ale NATO și UE, inclusiv din partea președintelui francez Emmanuel Macron. Dar, poate, cel mai surprinzător atac a fost lansat de Georgia Meloni. Premierul Italiei a fost considerat aliatul cel mai apropiat pe care îl are Trump în Europa, însă ultimele afirmații făcute de președintele SUA au determinat-o pe Meloni să ia atitudine. „Strategia este greșită. Dar dacă strategia nu funcționează, o alternativă trebuie să fie creată. Asta ar însemna să ne distanțăm, în sensul că ar trebui să părăsim NATO? Cool… ar trebui să vă închidem bazele americane, să încetăm comerțul sau doar să închidem restaurantele McDonald’s? Nu știu, ce ar trebui să facem?”, a declarat Giorgia Meloni.

