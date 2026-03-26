Trump susține că ar fi putut ajunge Liderul Suprem al Iranului, dar a refuzat oferta Teheranului

Donald Trump a afirmat, în cadrul unui eveniment de strângere de fonduri din Washington, că oficialii de la Teheran i-ar fi sugerat, în mod informal, să devină el noul lider suprem al Iranului. Mai mult, președintele american a repetat cu mai multe ocazii că Iranul a rămas fără conducere în urma bombardamentelor. Politicienii de rang înalt din primul, al doilea și al treilea eșalon au fost uciși de aviația americană.

Donald Trump a povestit că, după succesul campaniilor militare americane și israeliene, care au dus la asasinarea liderului suprem Ali Khamenei, funcția de lider suprem a devenit atât de periculoasă încât nimeni din Iran nu o mai dorește. Președintele SUA a precizat că iranienii i-ar fi spus: „Am vrea să te facem pe tine următorul Lider Suprem”, la care Trump a răspuns: „Nu, mulțumesc. Nu vreau”.

Trump a folosit această anecdotă pentru a sublinia că regimul de la Teheran este „decimat” și disperat să negocieze un acord de pace, deși oficialii iranieni au respins propunerile de pace înaintate de Washington.

„N-am mai văzut niciodată așa ceva ce facem noi în Orientul Mijlociu cu Iranul. Și ei negociază, apropo, și vor atât de mult să facă o înțelegere, dar se tem să o spună pentru că se gândesc că vor fi uciși de propriul popor. De asemenea, se tem că vor fi uciși de noi. Niciodată nu a existat un șef de țară care să-și fi dorit mai puțin acel post decât să fie șef al Iranului. Eu nu mi-l doresc. Ascultăm unele dintre lucrurile pe care le spun, le auzim foarte clar. Ei spun: „Nu vreau asta, am vrea să te facem următorul lider suprem.” Nu, mulțumesc, nu vreau asta. Dar vreau să-mi exprim recunoștința față de liderii extraordinari”, a spus Trump.

