Trump susține că Iranul a „încălcat” acordul de încetare a focului „de nenumărate ori”. Când expiră armistițiul dintre Washington și Teheran

Într-o postare extrem de succintă pe Truth Social, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că „Iranul a încălcat acordul de încetare a focului de nenumărate ori”, fără a preciza însă care au fost aceste încălcări.

Declarațiile sale vin pe fondul incertitudinii care persistă cu privire la cea de-a doua rundă de negocieri de pace între Iran și SUA din Pakistan.

Duminică, Trump a acuzat Iranul că a tras asupra navelor care treceau prin strâmtoarea Ormuz, fapt pe care l-a calificat drept o încălcare a acordului de încetare a focului, care urmează să expire mâine.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a afirmat însă că blocada impusă de Washington asupra căii navigabile constituie o încălcare a acordului. Trump a declarat vineri că blocada navală a porturilor iraniene va continua până la încheierea unui acord.

Reamintim că armistiţiul între Iran şi Statele Unite a intrat în vigoare pe 8 aprilie.

