Prima pagină » Știri externe » ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației

ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației

ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației
Galerie Foto 3
Sursă foto: mediafax

Tom Fletcher, șeful agenției umanitare a ONU, a declarat, luni, că cele două miliarde de dolari pe săptămână, pe care Donald Trump le-a cheltuit pentru războiul din Iran ar fi putut finanța salvarea a peste 87 de milioane de vieți, relatează The Guardian.

Potrivit sursei citate, biroul pe care îl conduce Fletcher se confruntă cu o criză, după o reducere de 50% a bugetului.

„În fiecare zi a acestui conflict se cheltuiesc 2 miliarde de dolari. Bugetul total al planului meu, considerat o prioritate absolută, menit să salveze 87 de milioane de vieți, este de 23 de miliarde de dolari. Am fi putut finanța acest plan cu banii cheltuiți în mai puțin de două săptămâni din acest război nesăbuit. Acum, desigur, nu mai putem.”, a declarat oficialul ONU.

El a avertizat, de asemenea, că normalizarea limbajului violent, cum ar fi amenințarea de a bombarda Iranul până la întoarcerea în epoca de piatră, este foarte periculoasă, deoarece încurajează fiecare „aspirant la autocrație” să folosească amenințări și tactici similare, inclusiv distrugerea civililor și a infrastructurii civile.

„Ideea că, dintr-odată, este acceptabil să spui: «O să aruncăm totul în aer, o să vă bombardăm până vă vom trimite înapoi în epoca de piatră, o să vă distrugem civilizația» – normalizarea acestui tip de limbaj este cu adevărat periculoasă.

Acest lucru le oferă mai multă libertate tuturor celorlalți aspiranți la autocrație din întreaga lume să folosească acest tip de limbaj și aceste tactici, vizând infrastructura civilă și civilii într-un mod care încalcă complet dreptul internațional.”, a mai spus oficialul.

În cadrul unui discurs ținut la Chatham House din Londra, Fletcher, fost diplomat britanic și consilier în materie de politică externă al mai multor prim-miniștri, i-a acuzat, de asemenea, pe politicienii britanici că, de peste zece ani, se angajează într-un „cerc vicios” care a lăsat Regatul Unit într-o „poziție defensivă”.

Donald Trump a criticat în repetate rânduri activitatea ONU, afirmând că instituţia nu şi-a atins potenţialul. Administraţia sa nu a efectuat nicio plată către ONU în 2025 şi s-a retras din mai multe agenţii ale organizaţiei, inclusiv Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNESCO, reducând totodată finanţarea pentru alte zeci de organisme.

Sursă galerie foto: Mediafax

