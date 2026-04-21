Prețul petrolului a scăzut ușor pe fondul posibilelor negocieri între Statele Unite și Iran. Criza din Ormuz continuă

Prețurile petrolului au scăzut pe fondul posibilelor negocieri între Statele Unite și Iran. O eventuală creștere a ofertei și calmarea tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz pun presiune pe piața globală.

Cotațiile petrolului au înregistrat scăderi marți, pe fondul așteptărilor că dialogul dintre Statele Unite și Iran ar putea reduce tensiunile și crește oferta globală de țiței, scrie Economictimes.com.

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 0,6%, respectiv 54 de cenți, ajungând la 94,94 dolari pe baril. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 1,2%, adică 1,11 dolari, până la 88,50 dolari pe baril.

Scăderile vin după o sesiune anterioară marcată de creșteri puternice, de 5,6% pentru Brent și 6,9% pentru WTI, generate de escaladarea tensiunilor din regiune.

Tensiunile în Ormuz continuă

Creșterile recente au fost alimentate de închiderea Strâmtoarea Ormuz și de confiscarea unei nave iraniene de către Statele Unite, evenimente care au amplificat temerile privind perturbarea aprovizionării globale.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct strategic major, prin care tranzitează aproximativ 20% din fluxul mondial de petrol. Luni, circa 130 de nave au traversat această rută esențială.

În paralel, Iranul analizează participarea la discuțiile de pace de la Islamabad, însă nu a luat încă o decizie finală. Oficialii de la Teheran invocă presupuse încălcări ale armistițiului de către partea americană și transmit la unison că nu vor negocia „sub presiune” cu Trump.

SUA și Iran, din nou la un pas de război. Trump: „Multe bombe vor exploda” după expirarea armistițiului

Trump amenință Iranul cu „distrugerea totală” a infrastructurii critice, dacă negocierile pică: „Gata cu domnul drăguț!”

Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese, dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump

Iranul amenință SUA: Marina americană din Golf riscă o „lovitură dură” în Strâmtoarea Ormuz dacă va încerca să atace nave iraniene