Trump taie FINANȚAREA instituțiilor de învățământ din SUA. Ce îl nemulțumește pe liderul de la Casa Albă

21 aug. 2025, 20:54, Știri externe
Administraţia preşedintelui american Donald Trump anunță tăierea finanţării pentru instituțiile de învățământ cu opinii progresiste.

Donald Trump a găsit instrumentul perfect pentru a-și irita opozanții politici. Președintele american a ordonat ca toate instituțiile de învățământ care se aliniază tendințelor progresiste să nu mai primească finanțare din bugetul federal.

„Ideologia de gen trebuie eliminată. Cei care refuză și vor să impună idei radicale copiilor noştri, vor rămâne în minoritate. Nu vom mai finanța programele educaționale care nu se aliniază noilor norme”, a transmis Andrew Gradison, secretarul adjunct din Departamentul Sănătăţii.

În acest caz, statul California setează exemplul, acolo unde un program menit să prevină bolile venerice și sarcinile nedorite în rândul adolescenților a fost oprit. Valoarea finanţării sistate este de circa 12 milioane de dolari. Până la începutul săptămânii viitoare, 40 de state americane vor fi notificate în vederea revizuirii programei școlare, altfel se vor confrunta cu consecinţe similare, relatează Reuters.

Trump a anulat din prima sa zi de mandat programele DEI (diversitate, echitate şi incluziune) și a reiterat promisiunea făcută în timpul campaniei electorale: va combate ideologia progresistă woke şi va promova doar politici sociale conservatoare. Din această cauză, drepturile persoanelor transgender sunt printre cele mai afectate.

