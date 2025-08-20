Trump declanșează ofensiva împotriva muzeelor și acuză instituțiile culturale de „WOKEISM”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți că a ordonat o investigație asupra muzeelor americane, acuzându-le că prezintă o viziune părtinitoare asupra istoriei, în special a sclaviei, conform Le Figaro.

Trump și-a intensificat „atacurile” împotriva instituțiilor educaționale și culturale, declarând că muzeele reprezintă „ultimele rămășițe ale trezirii”.

„Muzeele din Washington, dar și cele din întreaga țară, sunt, în esență, ultimele rămășițe ale trezirii. Le-am ordonat procurorilor mei să revizuiască [politicile] muzeelor și să înceapă exact același proces urmat cu universitățile, unde s-au înregistrat progrese imense. Această țară nu poate fi trezită pentru că WOKEISMUL S-A TERMINAT ”, a declarat Trump.

Casa Albă a confirmat că a transmis o scrisoare către Smithsonian Institution, care administrează aproximativ douăzeci de muzee publice din Washington, prin care anunță o analiză detaliată a activității acestora. Măsura ar avea scopul de a asigura „alinierea” muzeelor cu viziunea Administrației Trump asupra istoriei americane, bazată, potrivit președintelui, pe „adevăr și rațiune”.

„Smithsonianul este scăpat de sub control, o imagine oribilă a țării noastre, [în special] asupra relelor sclaviei […] și nimic asupra succesului și strălucirii sale ”, a mai spus președintele SUA.

Nu este prima acțiune de acest fel. În martie 2024, Trump a semnat un ordin executiv pentru a recâștiga controlul asupra conținutului muzeelor Smithsonian, pe care le-a acuzat de „revizionism istoric” și „îndoctrinare ideologică” în adminstrațiile Obama și Biden. Guvernul a justificat măsurile prin care pregătirile pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA, în 2026.

De la realegerea sa, președintele a accelerat campania împotriva instituțiilor culturale și educaționale, extinzând ofensiva de la universități la muzee, cu scopul de a elimina ceea ce consideră a fi idei progresiste favorabile minorităților. Termenii „woke” și „wokeism”, originari din mișcările afro-americane pentru drepturi civile, au fost preluați de conservatori ca o critică la adresa activismului social și climatic.

Surse foto: Profimedia

