Trump își joacă mandatul și la bursă. Președintele american a cumpărat OBLIGAȚIUNI de milioane de dolari

Potrivit Reuters, Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni municipale și corporative în valoare de peste 100 de milioane de dolari de la revenirea sa la Casa Albă, conform declarațiilor financiare depuse la Biroul de Etică Guvernamentală din SUA.

Documentele, publicate miercuri, detaliază aproape 700 de achiziții financiare realizate de Trump în perioada 21 ianuarie – 1 august. Printre investiții se numără obligațiuni emise de giganți precum Wells Fargo, Morgan Stantley și Citigroup, dar și de companii ca Meta, UnitedHealth, T-Mobile și The Home Depot.

Zeci de state americane, inclusiv Texas, Florida și New York, sunt reprezentate în achizițiile de obligațiuni municipale, care acoperă spitale, școli, aeroporturi, porturi și proiecte de gaze.

Documentele indică doar intervale de valori pentru tranzacții, precum 100.001-250.000 de dolari sau 1.000.001-5.000.000 de dolari, fără a menționa sumele exacte. Trump nu a raportat nicio vânzare în această perioadă.

Obligațiunile reprezintă un împrumut acordat unei autorități guvernamentale sau unei companii, în schimbul unei dobânzi fixe. Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii, însă presa americană a relatat că Trump și familia sa nu au fost implicați direct în tranzacții.

Conform legislației adoptate în 1978 după scandalul Watergate, președinții SUA trebuie să ofere o evidență generală a finanțelor lor, dar nu sunt obligați să renunțe la active care pot genera conflicte de interese. Trump a renunțat la tradiția de a institui un trust orb, transferând controlul afacerilor sale către un trust administrat de copiii săi.

Experții în etică guvernamentală și-au exprimat îngrijorarea de-a lungul timpului privind intersecția dintre funcția publică și averea personală a președintelui. Richard Painter, fost avocat șef pe probleme de etică în administrația George W. Bush, a atras atenția că deținerile de obligațiuni ale lui Trump ar putea câștiga valoare dacă Rezerva Federală reduce dobânzile, așa cum a cerut acesta.

„Când ratele dobânzilor scad, prețurile obligațiunilor cresc. Nu e de mirare că se bazează pe Fed pentru o reducere a ratei!”, a declarat Painter pentru Al Jazeera.

Deși averea netă exactă a lui Trump este neclară, Indicele Miliardarilor Bloomberg a estimat luna trecută averea președintelui SUA la 6,4 miliarde de dolari.

Surse foto: Profimedia

