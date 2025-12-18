„În legătură cu încercările continue ale autorităților Uniunii Europene de a confisca și utiliza active deținute ilegal în instituțiile financiare ale UE, fără consimțământul Băncii Rusiei, inclusiv prin înghețarea permanentă a activelor sale, Banca Rusiei, în conformitate cu poziția sa exprimată anterior privind protejarea intereselor sale, anunță că va solicita despăgubiri de la băncile europene, într-o instanță arbitrală rusă, pentru confiscarea și utilizarea ilegală a activelor sale, care se referă la activele deținute ilegal și la profiturile pierdute.”
„Se reamintește că Banca Rusiei a intentat anterior un proces împotriva (n.r. Depozitarului Central de Valori Mobiliare din Belgia) Euroclear la Curtea de Arbitraj din Moscova.”
