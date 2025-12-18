14:22

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a ieșit să-i informeze pe jurnaliștii polonezi, pe scurt, despre parcursul discuțiilor cu liderii europeni de până acum, avertizându-i vehement cu privire la miza discuțiilor de astăzi.

El le-a spus că liderii sunt angajați „într-un proces foarte dificil” de a încerca să ajungă la un acord privind activele înghețate ale Rusiei. Potrivit acestuia, un grup de țări mai critice, „teoretic cele mai expuse riscului unui fel de acțiune de represalii sau financiare din partea Rusiei”, în principal Belgia, solicită garanții și măsuri de siguranță clare.

Tusk a prezentat clar ce este în joc în discuțiile de astăzi, declarând reporterilor că „independența Poloniei ar fi amenințată dacă se dovedește că, din cauza unor decizii proaste sau a lipsei de acțiune din partea Europei, Ucraina este forțată să se predea”.