În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA

18 dec. 2025, 11:46, Știri externe
În timp ce oficialii Uniunii Europene s-au strâns la Bruxelles pentru a discuta problema acoperirii nevoilor financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani, Reuters relatează că negociatorii de pace ucraineni se îndreaptă spre Statele Unite, unde intenționează să se întâlnească vineri și sâmbătă cu reprezentanții americani.  

Volodimir Zelenski le-a declarat reporterilor, într-o conversație pe WhatsApp, că nu există încă propuneri finale de pace comune și a reiterat apelul său către partenerii europeni de a ajuta Ucraina în cazul în care Rusia refuză să oprească războiul, potrivit raportului.

Este posibil ca, până la începerea discuțiilor programate mâine, să se alăture și europenii la discuții, anunță Volodimir Zelenski.

„Cunoaștem cu toții poziția Rusiei. Vor ca întregul Donbas să fie cucerit și, în același timp, vor ca noi să părăsim Donbasul. Aceasta a fost poziția lor, nu este acceptată. Poziția noastră este deschisă, aceea că nu suntem pregătiți pentru viitorul imediat, iar Statele Unite caută un compromis”, a afirmat președintele ucrainean.

În același timp, după cum anunță Reuters, citând Politico, la discuțiile de pace va fi prezentă și delegația rusă, condusă de Kirill Dimitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei.

