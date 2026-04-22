Trump vrea să câștige „iertarea“ americanilor. După atacurile la adresa Papei și după ce a „pozat în Iisus“, președintele citește Biblia din Biroul Oval

După ce a lansat o serie de atacuri la adresa Papei Leon, săptămâna trecută, și după ce a supărat milioane de credincioși postând, pe pagina sa de Truth Social, o fotografie în care părea să-l înfățișeze pe Iisus Hristos, Trump pare să fi adoptat o altă abordare zilele acestea.

Președintele american a citit un pasaj din Vechiul Testament, în cadrul unui eveniment organizat, marți, la Casa Albă, sub pretextul sărbătoririi fondării Statelor Unite.

Evenimentul, intitulat „America citește Biblia”, a fost conceput ca o „ocazie sacră de a readuce națiunea noastră la fundamentele sale spirituale”, potrivit site-ului său web.

„Dacă poporul Meu, care poartă Numele Meu, se va smeri, se va ruga, Îmi va căuta Fața și se va întoarce de la căile lui rele, atunci Eu îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi vindeca țara”, a citit Trump din Biblie, într-un mesaj video înregistrat în Biroul Oval al Casei Albe, cu steagul prezidențial în spatele său.

Great American Media, o companie cu sediul în Texas care produce conținut dedicat familiei și credinței, a transmis în direct citirea din Washington DC, relatează The Guardian.

Trump a dat astfel startul unui maraton de citire a Bibliei, organizat de Fundația Family Policy Alliance, care va avea o durata de o săptămână. Potrivit The Guardian, fundația a militat pentru retragerea finanțării furnizorilor de servicii de avort și pentru restricționarea îngrijirii medicale destinate persoanelor transgender. Se așteaptă ca alți oficiali ai administrației Trump, printre care secretarul de stat, Marco Rubio, și secretarul apărării, Pete Hegseth, să participe la eveniment.

„În această săptămână, în timp ce America citește Biblia, transmitem un mesaj: în Biblie se găsesc atâtea lucruri din care putem dobândi înțelepciune și discernământ, atâtea lucruri care ne pot vindeca familiile, care ne pot salva de depresie și anxietate și care pot vindeca cartierele noastre defavorizate și țara noastră… Cred că președintele vrea să transmită acest mesaj tocmai prin citirea acestui pasaj din Scriptură”, a declarat Bunni Pounds, fondatoarea organizației „Christians Engaged”, pentru Fox News Digital săptămâna trecută.

Evenimentul lui Trump vine în urma unei serii de acțiuni recente care au atras critici și au semănat dezbinare în rândul susținătorilor săi fideli.

La începutul lunii aprilie, președintele a fost aspru criticat pentru că a amenințat că va șterge de pe fața pământului civilizația iraniană, în timp ce făcea presiuni asupra țării respective să redeschidă strâmtoarea Ormuz.

Papa Leon al XIV-lea a criticat declarațiile lui Trump, numindu-le „cu adevărat inacceptabile”, iar președintele a răspuns printr-o reacție virulentă pe rețelele de socializare. Într-o postare de pe Truth Social din 12 aprilie, Trump l-a numit pe primul pontif născut în America „slab în fața criminalității” și „un dezastru în politica externă”. De asemenea, el a afirmat că Papa a fost ales doar pentru ca Conclavul să-i câștige bunăvoința.

Consecințele acestui atac violent au pus Partidul Republican într-o situație delicată, în contextul în care parlamentarii încearcă să-și consolideze sprijinul înaintea alegerilor intermediare din 2026. Un sondaj recent realizat de Pew a arătat că peste opt din zece catolici americani îl adimirpă pe Papa Leon.

Sursă galerie foto: Mediafax

