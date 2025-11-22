Prima pagină » Știri externe » Trump vrea să mai bifeze un acord de pace. De data asta pe continentul african. Care sunt mizele războiului, dar și ale păcii, din Sudan. Pe ce resurse stă țara

Trump vrea să mai bifeze un acord de pace. De data asta pe continentul african. Care sunt mizele războiului, dar și ale păcii, din Sudan. Pe ce resurse stă țara

22 nov. 2025, 18:47, Știri externe

Donald Trump a mai trecut pe listă un război pe care vrea să îl rezolve. La insistențele prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), președintele Statelor Unite vrea să rezolve acum și războiul civil din Sudan. Trump este singurul care are capacitatea de a face lobby pe lângă Emiratele Arabe Unite, principalul finanțator al acestui război. EAU furnizează în prezent armament grupării rebele sudaneze în schimbul aurului. Liderul american a vorbit despre acest lucru atât la Forumul de Investiții saudit din Washington, cât și pe platforma sa online, Truth Social. Gândul prezintă o scurtă istorie a războiului din Sudan, dar și resursele bogate pe care le deține țara africană. 

„Majestatea Sa ar dori să fac ceva foarte puternic în legătură cu Sudanul”, a declarat președintele Statelor Unite la forumul saudit din America. „Vom începe să lucrăm la asta.”

„Lideri arabi din întreaga lume, în special respectatul Prinț Moștenitor al Arabiei Saudite, care tocmai a părăsit Statele Unite, mi-au cerut să folosesc puterea și influența Președinției pentru a opri imediat ceea ce se întâmplă în Sudan. […] Vom lucra cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt și alți parteneri din Orientul Mijlociu pentru a pune capăt acestor atrocități”, a declarat pe Truth Social președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Sudanul, țara măcinată de războaie civile de mai bine de 50 de ani

Istoria recentă a Sudanului este caracterizată în principal de guvernări autoritate, exploatarea resurselor naturale de către elitele și utilizarea armatei pentru a controla puterea. Originea actualului război civil poate fi urmărită până în anul 2018, atunci când au izbucnit proteste împotriva dictatorului Omar al-Bashir, care a fost ulterior înlăturat de la putere în 2019 printr-o lovitură de stat militară.

Războiul civil a început în aprilie 2023 între principalele două facțiuni ale guvernului militar care l-au înlăturat pe fostul dictator – Forțele Armate Sudaneze, conduse de Abdel Fattah al-Burhan, și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), conduse de generalul Mohamed Hamdan Dagalo. Conflictul a luat naștere în principal datorită neînțelegerii dintre cele două grupări privind tranziția la o guvernare civilă.

Sudanul a mai fost măcinat de alte conflicte majore în trecut, pirintre care și războiul din Darfur, început în anul 2003 și războiul civil între nordul musulman și sudul populat majoritar de creștini. Acesta din urmă a durat, cu întreruperi, aproximativ 50 de ani și s-a încheiat formal în anul 2005.

Războiul pe care nu îl vede nimeni

Criza din Sudan, un război civil dezastruos, a atras puțină atenție din partea Occidentului, în ciuda faptului că este una din cele mai mari crize umanitare din lume în momentul actual. Pentru Donald Trump, soluționarea acestui război este mai mult despre cum să îi țină pe arabi fericiți, mai degrabă decât despre Sudan. După cum a precizat clar președintele american, interesul său brusc pentru Sudan este determinat în mare măsură de dorința de a mulțumi un aliat bogat din Golf.

Analiștii arată că, dacă Donald Trump își va respecta promisiunea cu privire la Sudan, acest lucru ar pune capăt unui război care a declanșat foamete, a ucis până în prezent până la 400.000 de oameni și a strămutat 12 milioane. Intensitatea războiului civil a crescut în ultima lună, de când Forțele de Sprijin Rapid , sprijinite de Emiratele Arabe Unite, au cucerit El Fasher, un oraș din Darfur afectat de foamete. După ce au rupt un asediu de 18 luni, luptătorii RSF au lansat un atac violent împotriva civililor, inclusiv masacre și violuri, la scară enormă, generând indignare la nivel global.

Mulți dintre prietenii lui Trump susțin tabere diferite în Sudan

Arabia Saudită, Egiptul și Qatarul sprijină forțele armate ale Sudanului, în timp ce Emiratele Arabe Unite susțin Forțele de Sprijin Rapid, gruparea paramilitară care s-a desprins din armata sudaneză și acum luptă împotriva ei. În mod paradoxal pentru Trump, mulți dintre aceiași lideri arabi – printre cei mai apropiați și mai bogați aliați ai săi, se află pe tabere opuse ale luptei.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman

Încă din primele zile ale războiului, Emiratele Arabe Unite au introdus ilegal drone, artilerie și alte arme pentru a sprijini R.S.F., chiar dacă luptătorii grupării s-au confruntat cu acuzații tot mai mari din partea oficialilor americani de crime de război și genocid. EAU au negat în mod constant că ar susține oricare dintre părțile conflictului. De cealaltă parte se află Arabia Saudită, Egiptul și Qatarul, care oferă sprijin diplomatic, financiar sau militar armatei sudaneze.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și emirul Mohammed bin Zayed, liderul Emiratelor Arabe Unite

Confruntarea bogaților din Peninsula Arabă

Pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, războiul din Sudan reprezintă o amenințare la adresa securității țării sale. Printre temeri se află creșterea numărului de imigranți africani care încearcă să intre în Arabia Saudită, fapt ce pune la îndoială planurile sale ambițioase de a diversifica economia dependentă de petrol a țării sale și a dezvolta turismul.

Relația odinioară strânsă a prințului Mohammed bin Salman cu liderul Emiratelor, Mohammed bin Zayed, s-a răcit în ultimii ani, pe măsură ce puterile vecine au început să concureze economic și să se lupte pentru avantaj strategic în Orientul Mijlociu, în special în Cornul Africii. Tensiunea dintre Arabia Saudită și Emirate a dus la o competiție pentru influență în regiune, iar saudiții sunt în proces de recuperare a decalajului. Vizita prințului saudit la Washington a vizat în principal investiții în domeniul inteligenței artificiale și al energiei nucleare civile, domenii la care Emiratele Arabe au un avantaj semnificativ în acest moment.

Ambele țări, bogate în petrol și resurse, încearcă să-și extindă rolul ca puteri regionale cheie. Competiția dintre cele două țări arabe este caracterizată de o rivalitate pentru supremație regională.

Sudanul, o țară bogată în petrol și aur

Sudanul este o țară bogată în resurse aurifere și petrol. După ce a fost împărțit în două în urma războiului civil anterior, Sudanul a rămas cu 80% din câmpurile petrolifere ale țării. Sudanul are rezerve dovedite de petrol estimate la aproximativ 5 miliarde de barili, ocupând locul 23 în lume, cu producție în jur de 100.000 de barili pe zi. O altă resursă importantă a țării este aurul. Sudanul este astfel recunoscut ca unul dintre cei mai mari producători de aur din Africa, iar această resursă joacă un rol esențial în economia țării, similar cu petrolul. În primele nouă luni ale anului 2025, țara a atins un record de producție de aur, extrăgând 53 de tone. Se presupune că mare parte din aurul care circulă pe piețele din Golf provine din Sudan.

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
EXTERNE Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
22:25
Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
FLASH NEWS Ninge pe Transfăgărăşan cu fulgi mari. Salvamontiştii argeşeni sunt pregătiţi să intervină
09:29
Ninge pe Transfăgărăşan cu fulgi mari. Salvamontiştii argeşeni sunt pregătiţi să intervină
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”