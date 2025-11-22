Donald Trump a mai trecut pe listă un război pe care vrea să îl rezolve. La insistențele prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), președintele Statelor Unite vrea să rezolve acum și războiul civil din Sudan. Trump este singurul care are capacitatea de a face lobby pe lângă Emiratele Arabe Unite, principalul finanțator al acestui război. EAU furnizează în prezent armament grupării rebele sudaneze în schimbul aurului. Liderul american a vorbit despre acest lucru atât la Forumul de Investiții saudit din Washington, cât și pe platforma sa online, Truth Social. Gândul prezintă o scurtă istorie a războiului din Sudan, dar și resursele bogate pe care le deține țara africană.

„Majestatea Sa ar dori să fac ceva foarte puternic în legătură cu Sudanul”, a declarat președintele Statelor Unite la forumul saudit din America. „Vom începe să lucrăm la asta.”

„Lideri arabi din întreaga lume, în special respectatul Prinț Moștenitor al Arabiei Saudite, care tocmai a părăsit Statele Unite, mi-au cerut să folosesc puterea și influența Președinției pentru a opri imediat ceea ce se întâmplă în Sudan. […] Vom lucra cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt și alți parteneri din Orientul Mijlociu pentru a pune capăt acestor atrocități”, a declarat pe Truth Social președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Sudanul, țara măcinată de războaie civile de mai bine de 50 de ani

Istoria recentă a Sudanului este caracterizată în principal de guvernări autoritate, exploatarea resurselor naturale de către elitele și utilizarea armatei pentru a controla puterea. Originea actualului război civil poate fi urmărită până în anul 2018, atunci când au izbucnit proteste împotriva dictatorului Omar al-Bashir, care a fost ulterior înlăturat de la putere în 2019 printr-o lovitură de stat militară.

Războiul civil a început în aprilie 2023 între principalele două facțiuni ale guvernului militar care l-au înlăturat pe fostul dictator – Forțele Armate Sudaneze, conduse de Abdel Fattah al-Burhan, și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), conduse de generalul Mohamed Hamdan Dagalo. Conflictul a luat naștere în principal datorită neînțelegerii dintre cele două grupări privind tranziția la o guvernare civilă.

Sudanul a mai fost măcinat de alte conflicte majore în trecut, pirintre care și războiul din Darfur, început în anul 2003 și războiul civil între nordul musulman și sudul populat majoritar de creștini. Acesta din urmă a durat, cu întreruperi, aproximativ 50 de ani și s-a încheiat formal în anul 2005.

Războiul pe care nu îl vede nimeni

Criza din Sudan, un război civil dezastruos, a atras puțină atenție din partea Occidentului, în ciuda faptului că este una din cele mai mari crize umanitare din lume în momentul actual. Pentru Donald Trump, soluționarea acestui război este mai mult despre cum să îi țină pe arabi fericiți, mai degrabă decât despre Sudan. După cum a precizat clar președintele american, interesul său brusc pentru Sudan este determinat în mare măsură de dorința de a mulțumi un aliat bogat din Golf.

Analiștii arată că, dacă Donald Trump își va respecta promisiunea cu privire la Sudan, acest lucru ar pune capăt unui război care a declanșat foamete, a ucis până în prezent până la 400.000 de oameni și a strămutat 12 milioane. Intensitatea războiului civil a crescut în ultima lună, de când Forțele de Sprijin Rapid , sprijinite de Emiratele Arabe Unite, au cucerit El Fasher, un oraș din Darfur afectat de foamete. După ce au rupt un asediu de 18 luni, luptătorii RSF au lansat un atac violent împotriva civililor, inclusiv masacre și violuri, la scară enormă, generând indignare la nivel global.

Mulți dintre prietenii lui Trump susțin tabere diferite în Sudan

Arabia Saudită, Egiptul și Qatarul sprijină forțele armate ale Sudanului, în timp ce Emiratele Arabe Unite susțin Forțele de Sprijin Rapid, gruparea paramilitară care s-a desprins din armata sudaneză și acum luptă împotriva ei. În mod paradoxal pentru Trump, mulți dintre aceiași lideri arabi – printre cei mai apropiați și mai bogați aliați ai săi, se află pe tabere opuse ale luptei.

Încă din primele zile ale războiului, Emiratele Arabe Unite au introdus ilegal drone, artilerie și alte arme pentru a sprijini R.S.F., chiar dacă luptătorii grupării s-au confruntat cu acuzații tot mai mari din partea oficialilor americani de crime de război și genocid. EAU au negat în mod constant că ar susține oricare dintre părțile conflictului. De cealaltă parte se află Arabia Saudită, Egiptul și Qatarul, care oferă sprijin diplomatic, financiar sau militar armatei sudaneze.

Confruntarea bogaților din Peninsula Arabă

Pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, războiul din Sudan reprezintă o amenințare la adresa securității țării sale. Printre temeri se află creșterea numărului de imigranți africani care încearcă să intre în Arabia Saudită, fapt ce pune la îndoială planurile sale ambițioase de a diversifica economia dependentă de petrol a țării sale și a dezvolta turismul.

Relația odinioară strânsă a prințului Mohammed bin Salman cu liderul Emiratelor, Mohammed bin Zayed, s-a răcit în ultimii ani, pe măsură ce puterile vecine au început să concureze economic și să se lupte pentru avantaj strategic în Orientul Mijlociu, în special în Cornul Africii. Tensiunea dintre Arabia Saudită și Emirate a dus la o competiție pentru influență în regiune, iar saudiții sunt în proces de recuperare a decalajului. Vizita prințului saudit la Washington a vizat în principal investiții în domeniul inteligenței artificiale și al energiei nucleare civile, domenii la care Emiratele Arabe au un avantaj semnificativ în acest moment.

Ambele țări, bogate în petrol și resurse, încearcă să-și extindă rolul ca puteri regionale cheie. Competiția dintre cele două țări arabe este caracterizată de o rivalitate pentru supremație regională.

Sudanul, o țară bogată în petrol și aur

Sudanul este o țară bogată în resurse aurifere și petrol. După ce a fost împărțit în două în urma războiului civil anterior, Sudanul a rămas cu 80% din câmpurile petrolifere ale țării. Sudanul are rezerve dovedite de petrol estimate la aproximativ 5 miliarde de barili, ocupând locul 23 în lume, cu producție în jur de 100.000 de barili pe zi. O altă resursă importantă a țării este aurul. Sudanul este astfel recunoscut ca unul dintre cei mai mari producători de aur din Africa, iar această resursă joacă un rol esențial în economia țării, similar cu petrolul. În primele nouă luni ale anului 2025, țara a atins un record de producție de aur, extrăgând 53 de tone. Se presupune că mare parte din aurul care circulă pe piețele din Golf provine din Sudan.