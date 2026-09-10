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Claudiu Manda crede că Bolojan ar putea rămâne mult timp premier, cu „votul lui Simion”. PSD, în discuții avansate cu UDMR, pentru un nou guvern

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Ilie Bolojan ar putea rămâne mult timp premier interimar dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate, avertizează Claudiu Manda. Liderul PSD susține că actualul șef al Guvernului este menținut în funcție cu votul lui George Simion și că lipsa unui Executiv cu puteri depline pune în pericol bugetul pentru 2027. PSD se declară pregătit fie să construiască o nouă majoritate, fie să susțină un guvern tehnocrat. În prima variantă, social-democratul a lăsat să se înțeleagă că în acest moment discută cu UDMR pentru a coagula o majoritate pentru viitorul guvern, susținut în Parlament de „partidele mici, minoritățile, o parte din PNL, o parte din USR și de la alte partide”.

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Manda nu exclude ca Bolojan să rămână mult timp premier interimar

Claudiu Manda a afirmat în emisiunea „Interviurile Adevărul” că unul dintre scenariile plauzibile este ca Ilie Bolojan să rămână premier interimar pentru o perioadă îndelungată, în cazul în care partidele parlamentare nu reușesc să formeze o majoritate. Potrivit acestuia, Bolojan ar putea rămâne interimar până la învestirea unui nou Guvern, indiferent dacă acest lucru se va întâmpla în câteva zile sau mai mult.

„Este un scenariu foarte plauzibil ca domnul Bolojan să fie încă mult timp de acum înainte premier”, a declarat Manda.

Manda a susținut că PSD este dispus să participe la construirea unei majorități parlamentare care să permită formarea unui Guvern cu puteri depline.

Partidele care sunt astăzi în Parlament, o parte dintre ele, să găsească o soluție în jurul unui proiect politic (…) și să poată să găsească o majoritate”, a spus liderul social-democrat.

Manda consideră că o astfel de majoritate ar putea fi construită în jurul PSD, cu sprijinul unor grupuri parlamentare mai mici, al minorităților și, eventual, al UDMR.

În ceea ce privește UDMR, secretarul general al PSD a afirmat că formațiunea ar putea avea o abordare mai pragmatică în actuala criză politică.

„Dacă așteptăm responsabilitate, mai degrabă o așteptăm de la UDMR decât din partea celor de la USR, spre exemplu”, a declarat Claudiu Manda.

PSD nu se teme de alegeri anticipate, dar România ar plăti „niște costuri”

PSD nu se teme de eventuale alegeri anticipate, însă consideră că declanșarea acestora ar costa România și nu ar garanta rezolvarea crizei politice. Manda a susținut că, potrivit sondajelor interne ale PSD, partidul ar obține în prezent cel puțin 24% din voturi, peste scorul de 21,7% obținut la alegerile parlamentare.

„PSD tratează lucrurile responsabil. Mâine, dacă sunt alegeri anticipate, conform sondajelor noastre, PSD-ul ia de la 24% în sus”, a afirmat Manda.

El a avertizat însă că alegerile anticipate ar putea duce la o configurație parlamentară similară celei actuale, în care niciun partid sau bloc politic nu ar avea o majoritate clară.

„Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, s-ar putea să ajungem acolo. PSD spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili. Atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară”, a spus secretarul general al PSD.

Manda: Bolojan este astăzi la guvernare, menținut de votul lui Simion

Secretarul general al PSD a criticat și poziția liderului AUR, George Simion, despre care spune că îl menține pe Ilie Bolojan la guvernare, deși Guvernul condus de acesta a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Domnul Bolojan este astăzi la guvernare, în ultimele patru luni de zile, menținut de votul domnului Simion”, a declarat Manda.

El a făcut referire și la întâlnirile dintre reprezentanții AUR și Ilie Bolojan, afirmând că acestea au fost prezentate ulterior în spațiul public, deși inițial ar fi fost purtate ]n secret.

PSD ar fi susținut un guvern tehnocrat pentru deblocarea crizei

Secretarul general al PSD a mai declarat că social-democrații ar fi fost dispuși să susțină un guvern tehnocrat, cu mandat limitat, pentru deblocarea situației politice și depășirea momentului de criză. Manda a spus că, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, prima opțiune a PSD a fost reluarea discuțiilor în coaliție, pe baza unui nou program de guvernare și cu un alt prim-ministru.

„Prima opțiune pe care am avut-o atunci a fost să rediscutăm în cadrul coaliției, un nou program de guvernare cu un alt prim-ministru și să continuăm”, a spus liderul PSD.

Ulterior, la Cotroceni s-a discutat despre posibilitatea formării unui guvern tehnocrat, fără membri PSD, care să funcționeze pentru o perioadă limitată și să deblocheze problemele urgente.

„PSD-ul n-a zis nu la un astfel de subiect. Ne-am uitat și pe programul de guvernare și probabil că, dacă se ajungea la vot, PSD-ul ar fi votat un astfel de guvern tehnocrat să deblocheze situația”, a afirmat Manda.

El a susținut că un astfel de Executiv ar fi trebuit să funcționeze până la reducerea tensiunilor dintre partidele politice și rezolvarea problemelor urgente, inclusiv cele legate de PNRR.

Bugetul, în pericol din cauza lipsei unui Guvern cu puteri depline

Manda a atras atenția și asupra dificultăților generate de faptul că România este condusă în prezent de un Guvern interimar.

Un Guvern cu puteri depline trebuie să facă o rectificare de buget” a spus liderul social- democrat.

În privința alegerilor anticipate, Manda a respins ideea că această variantă ar putea fi pusă în practică în actualul context, susținând că este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru adoptarea unor acte necesare. El a declarat că subiectul reprezintă „un subiect de campanie” și a susținut că tema a fost promovată inclusiv de Ilie Bolojan și de reprezentanții AUR.

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