Atac cu drone la Moscova. Explozii raportate în mai multe districte din capitala Rusiei

A fost noapte de foc în Rusiei, după un ce un roi de drone kamikaze au atacat mai multe regiuni, inclusiv capitala Moscova, în noaptea de 14 spre 15 decembrie. Autoritățile ruse au raportat mai multe explozii în mai multe districte.

Un val de drone ucrainene a vizat Moscova în noaptea de 14- 15 decembrie, a declarat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Potrivit acestuia, unitățile de apărare aeriană ale Rusiei au doborât cel puțin 18 drone kamikaze care se îndreptau spre oraș.

„Echipele de intervenție în caz de urgență curăță resturile de la locul atacului”, a transmis Sobianin, scrie Kiev Independent.

Atacul de noaptea trecută are loc la mai puțin de o săptămână după ce Ucraina ar fi lansat un atac masiv asupra Moscovei, pe 10 decembrie, când peste 30 de drone ar fi fost folosite împotriva capitalei ruse.

Autoritățile de la Moscova au anunțat că nu au fost raportate victime în urma atacului din noaptea de duminică spre luni. Totuși, din motive de securitate, au fost impuse restricții temporare de operare pe aeroporturile Zhukovski și Domodedovo.

Explozii raportate în mai multe zone din Moscova

Localnicii districtului Istrinsky, situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Moscova, au raportat peste o 10 explozii puternice. De asemenea, explozii au fost semnalate și de locuitori din Kashira și Kolomna, în sudul regiunii Moscova.

Ministerul rus al Apărării a anunțat ulterior, la ora 7:18 dimineața, ora locală, că 25 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Moscova, dintre care 15 se îndreptau direct spre capitală. Potrivit aceluiași comunicat, în total 130 de drone au fost interceptate pe teritoriul Rusiei în cursul nopții.

La ora 7:41 dimineața, Serghei Sobianin a revenit cu o nouă declarație, precizând că alte trei drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova, menținând bilanțul total la 18 UAV-uri interceptate în zona capitalei.