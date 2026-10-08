Guvernul de la Kiev a aprobat, pe 7 octombrie, deschiderea parțială a exporturilor de gaze naturale din producția ucraineană, ridicând astfel o interdicție care era în vigoare de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022, relatează ExPro, care citează surse proprii.

ExPro Consulting (Exploration & Production Consulting) este cea mai importantă agenție independentă de consultanță, analiză și presă specializată pe sectorul energetic din Ucraina.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit acesteia, producătorii privați din Ucraina vor avea dreptul să vândă cumpărătorilor străini până la 15% din gazul extras în luna precedentă, în fiecare lună. Acest mecanism exclude marile companii aflate sub controlul statului.

De ce a fost deschis exportul

Printre argumentele pentru deschiderea exporturilor se numără surplusul care a apărut în segmentul comercial al pieței gazelor din Ucraina, explică ExPro Consulting.

„Consumul de gaze al consumatorilor industriali s-a redus aproape la jumătate de la începutul războiului. În schimb, volumele de producție ale companiilor private, care sunt principalii furnizori de gaze pentru industrie, sunt relativ stabile în ciuda bombardamentelor rusești. Conform publicației ExPro Gas&Oil Monthly, companiile private au produs peste 370 de milioane de metri cubi de gaze naturale în august 2026.“, precizează sursa citată.

După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, prețurile gazelor naturale din Europa au crescut brusc. În același timp, prețurile de pe piața ucraineană au rămas stabile, ceea ce a creat un decalaj semnificativ între prețurile gazelor naturale din Ucraina și cele europene. La mijlocul lunii septembrie, gazele din Ucraina se tranzacționau de 2,5 ori mai ieftin decât în ​​Europa.

Specialiștii ExPro mai menționează că, potrivit unor calcule bazate pe datele GIE (Gas Infrastructure Europe), rezervele de gaze din depozitele subterane din Ucraina au depășit 15,8 miliarde de metri cubi. Astfel, în depozite Ucrainene există cu 1,2 miliarde de metri cubi mai mult gaz decât era planificat să se acumuleze conform planului guvernului până la 1 noiembrie.

Cum va funcționa politica privind exportul de gaze

Mecanismul se va aplica în fiecare an în perioada 1 martie – 30 noiembrie. Lista întreprinderilor și volumul de gaze pe care fiecare dintre acestea îl va putea vinde la export vor fi aprobate de Ministerul Energiei în fiecare lună până pe data de 12.

Gazele vor fi vândute în cadrul sesiunilor de tranzacționare specializate ale bursei de mărfuri, probabil la Bursa de Energie din Ucraina. Companiile de pe lista aprobată de Ministerul Energiei vor putea participa ca vânzători, iar companiile nerezidente vor putea fi cumpărători. Resursa va fi vândută participantului care oferă cel mai mare preț.

Vânzătorul va indica volumul de gaze, prețul de pornire în €/MWh și punctul de livrare – punctul de ieșire de la granița Ucrainei cu UE sau Republica Moldova. În cazul unei situații de criză, exporturile vor putea fi suspendate, din nou.

Reamintim că exportul de gaze produse pe plan intern a rămas interzis de la începutul invaziei rusești la scară largă din 2022. În această vară, au început discuții active privind fezabilitatea deschiderii exporturilor de gaze.