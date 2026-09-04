Volodimir Zelenki amenință Rusia cu un atac strategic, după ofensiva, fără precedent, asupra sediului Serviciului de Securitate din Kiev

Volodimir Zelenski anunță că pregătește o ofensivă asupra Rusiei, ca răspuns la atacul fără precedent, de vineri, asupra sediului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), una dintre cele mai importante instituții de apărare ale țării.

„Geografia răspunsului nostru a fost stabilită. Momentul va fi ales astfel încât să existe rezultate”, a transmis Volodimir Zelenski într-o postare publicată pe Facebook.

Președintele ucrainean a făcut anunțul după ce a primit un raport din partea lui Oleksandr Poklad, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), referitor la pregătirea acțiunilor pe care Kievul intenționează să le desfășoare ca răspuns la loviturile rusești.

Kievul nu dezvăluie unde ar urma să lovească

Mesajul liderului ucrainean nu conține informații despre natura operațiunilor pregătite, obiectivele vizate sau zonele în care acestea ar urma să se desfășoare.

Referirea la stabilirea „geografiei” răspunsului sugerează însă că autoritățile ucrainene au stabilit deja unde vor fi desfășurate acțiunile anunțate.

Din mesajul lui Zelenski nu se poate determina dacă acestea vor avea loc exclusiv pe teritoriile ucrainene ocupate de forțele ruse sau vor viza obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Volodimir Zelenski pregătește o ripostă împotriva Rusiei, care să „oglindească” gravitatea atacului

La scurt timp după atac, Volodimir Zelenski a declarat că a dat permisiunea șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei să ofere un răspuns „adecvat și concret” armatei ruse, care să „oglindească” anvergura atacului.

„Am discutat cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad. Din păcate, o dronă rusească a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodymyrska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Toate serviciile de urgență sunt la fața locului. Toți cei afectați vor primi asistența necesară. Drona a vizat direct biroul șefului Serviciului de Securitate din acea clădire. I-am dat dispoziție lui Poklad să ofere rușilor un răspuns adecvat și concret – unul care, pe cât posibil, să oglindească acest atac – imediat ce totul va fi pregătit. Armata noastră va sprijini acest răspuns. Glorie Ucrainei!”, a afirmat Zelenski, într-o postare pe Facebook.

Atacul asupra sediului SBU reprezintă o escaladare majoră – și un semn că Kievul este tot mai puțin capabil să-și protejeze obiectivele strategice de atacurile rusești, pe fondul deficitului critic de rachete interceptoare.

FOTO: Facebook @zelenski