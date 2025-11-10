Prima pagină » Știri externe » Ucraina solicită 27 de sisteme Patriot de la SUA. Zelenski: „Putin va ataca Europa înainte de încheierea războiului din Ucraina”

10 nov. 2025, 22:38, Știri externe
În cel mai recent interviu, președintele ucrainean și-a exprimat dorința cumpărării a 27 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot de la americani. Volodimir Zelenski declară că Ucraina se confruntă cu atacuri tot mai intensificate din partea Rusiei asupra infrastructurii energetice

Zelenski , care se confruntă cu un mare scandal de corupție,  îl îndeamnă pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul și solicită ajutoare suplimentare de la aliații NATO.

Zelenski: Putin se află într-un impas total

Liderul ucrainean și-a reafirmat relația de prietenie pe care o are cu președintele american Donald Trump.

„Nu îmi este teamă de Trump. Nu suntem dușmani  cu America. Suntem prieteni. De ce ar trebui să ne temem?”, a spus Zelenski într-un interviu acordat pentru The Guardian.

„Putin se află într-un impas total”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean susține că numai pe frontul din Pokrovsk sunt dislocați 170.000 de soldați ruși, iar luptele din regiunea Donețk au devenit cele mai intense. Rusia a înregistrat pierderi record în octombrie pentru Kremlin: aproximativ 25.000 de morți și răniți.

Trump nici nu ajută Ucraina, nici nu negociază cu Rusia

Președintele american a refuzat să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, iar pe durata închiderii guvernamentale, SUA au sistat în totalitate ajutorul financiar și militar pentru Ucraina.  Trump a anulat întâlnirea bilaterală cu Putin, care fusese stabilită la Budapesta, din motivul: „Nu mă duc să îmi pierd timpul. Am avut mereu o relație bună  cu Vladimir Putin, dar s-a dovedit a  fi dezamăgitor”.

Liderul de la Casa Albă susține că Kievul și Moscova se „urăsc cu adevărat”, dar se consideră sceptic în șansele Ucrainei în obținerea victoriei.

„Este vorba despre Rusia și Ucraina și cred că vom ajunge acolo, dar s-a dovedit a fi urât pentru că aveți doi lideri care se urăsc cu adevărat. Se urăsc mai mult decât orice altceva și asta face lucrurile puțin dificile. Nu cred că o vor face, dar tot l-ar putea câștiga, nu am spus niciodată că îl vor câștiga. Am spus că pot câștiga, orice se poate întâmpla. Războiul este un lucru foarte ciudat, se întâmplă multe lucruri rele”. 

Zelenski: Putin ar putea deschide un nou front în Europa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea deschide un nou front împotriva unei alte țări europene înainte ca războiul din Ucraina să se încheie, potrivit Ukrinform.  Zelenski a declarat că acțiunile Moscovei sugerează că ar intenționa să destabilizeze statele membre NATO din  Europa. Rusia ar putea pregăti un război hibrid și prin provocări tot mai frecvente, avertizează Zelenski.

Liderul ucrainean a reamintit de incursiunile dronelor peste Polonia, Danemarca, Germania, România și Belgia. Pe de altă parte, el mai afirmă că Rusia nu face progrese semnificative pe frontul ucrainean. În ultimii doi ani, mai mulți analiști, politicieni și militari europeni au atras semnale de alarmă că Rusia ar putea ataca NATO până în anul 2030. Țintele vizate: Coridorul Suwalki,  Țările Baltice sau chiar Republica Moldova.

Sursa Foto: Mediafax Foto

