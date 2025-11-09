Prima pagină » Știri externe » (VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”

(VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”

09 nov. 2025, 23:49, Știri externe
(VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”

Președintele Volodimir Zelenski a rămas în beznă în timpul interviului acordat în ziarului The Guardian în Palatul Mariinskyi din Kiev. Curentul electric s-a întrerupt – în mod surprinzător –  de două ori în cea mai protejată locație din Kiev.

Situația a devenit atât de bizară dar și enervantă, încât incidentul cu repetiție era pe punctul să devieze toată discuția lui Zelenski cu Luke Harding de la The Guardian, însă președintele ucrainean a continuat interviul vorbind chiar și pe întuneric.

Prima oară curentul a picat în timp ce Zelenski vorbea despre trupele occidentale care ar putea veni în ajutorul Ucrainei.

„Vremuri grele”, se aude o voce din off după ce camera rămâne în întuneric iar jurnalistul Luke Harding este suprins de incident.

„Hello!”

„Electricitatea…”, spune Zelenski.

„Am rămas fără electricitate?”, întreabă jurnalistul.

„Da. Nu toată…”, răspunde Zelenski.

Și se face lumină.

Discuția continuă. Numai că la un moment dat, când Harding se pregătea să pună o altă întrebare, citind de pe o foaie, din nou se face beznă.

Jurnalistul The Guardian începe să râdă.

„Ești ok?”, a întrebat jurnalistul pe Zelenski.

„Da, da”, răspunde președintele Ucrainei.

Interviul a continuat despre prezenta trupelor britanice la granița cu Belarus – pe întuneric. Până când iar s-a luminat încăperea.

Incidentul a fost relatat și de presa occidentală, de The Guardian, dar și de presa ucraineană.

Din cauza atacurilor ruse asupra centralelor, holdingul energetic ucrainean „DTEK” informase cu o zi înainte că una dintre termocentralele sale a suferit daune serioase.

Președintele ucrainean a fost întrebat de Luke Harding de la The Guardian, dacă se teme de Donald Trump, așa cum se teme „absolut toată lumea”. Zelenski a răspuns sec: „Nu. Dușmanii ar trebui să se teamă, iar noi nu suntem dușmani.”

Palatul Mariinskyi este, teoretic, cel mai sigur loc din Kiev și este reședința oficială a președintelui Ucrainei de la începutul războiului.

Dezvăluirile NATO: Zelenski a sunat din buncăr în prima zi a războiului din Ucraina și a cerut Alianței să oprească atacurile. Răspunsul? „Nu vom risca un al treilea război mondial”

Dezvăluire Financial Times: Rachetele rusești sunt îndreptate acum spre obiective nucleare din Ucraina

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.353. Atac masiv al rușilor asupra orașului Dnipro/Zelenski, decizie radicală luată la Kiev

Citește și

CINEMA Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
21:52
Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
ȘTIINȚĂ În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
20:56
În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
EXTERNE Ayatollahul Khamenei visează să fabrice arme nucleare, dar în Teheran aproape s-a terminat apa. Este posibil ca locuitorii să fie evacuați
19:52
Ayatollahul Khamenei visează să fabrice arme nucleare, dar în Teheran aproape s-a terminat apa. Este posibil ca locuitorii să fie evacuați
SPECTACULOS Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă Death Metal: publicul a fost în șoc
18:58
Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă Death Metal: publicul a fost în șoc
EXTERNE Omenirea poate pierde lupta cu schimbările climatice. Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor
17:09
Omenirea poate pierde lupta cu schimbările climatice. Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor
ANALIZĂ Ce înseamnă reluarea cursei nucleare între SUA și Rusia după 30 de ani? Testele generate de disensiunile pe războiul din Ucraina pot avea efecte pentru întreaga omenire. Ce îngrijorări sunt
17:06
Ce înseamnă reluarea cursei nucleare între SUA și Rusia după 30 de ani? Testele generate de disensiunile pe războiul din Ucraina pot avea efecte pentru întreaga omenire. Ce îngrijorări sunt
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat o boală mintală?
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CINEMA Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
21:05
Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
LOTO LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
20:56
LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
SPORT U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”
20:49
U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”
ULTIMA ORĂ 🚨 Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump. Președintele SUA reacționează: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți”
20:09
🚨 Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump. Președintele SUA reacționează: „Mulțumesc ziarului The Telegraph pentru că a demascat acești „jurnaliști” corupți”
REȚETE Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Câte calorii are desertul preferat de mulți români
19:51
Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Câte calorii are desertul preferat de mulți români