(VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”

Președintele Volodimir Zelenski a rămas în beznă în timpul interviului acordat în ziarului The Guardian în Palatul Mariinskyi din Kiev. Curentul electric s-a întrerupt – în mod surprinzător – de două ori în cea mai protejată locație din Kiev.

Situația a devenit atât de bizară dar și enervantă, încât incidentul cu repetiție era pe punctul să devieze toată discuția lui Zelenski cu Luke Harding de la The Guardian, însă președintele ucrainean a continuat interviul vorbind chiar și pe întuneric.

Prima oară curentul a picat în timp ce Zelenski vorbea despre trupele occidentale care ar putea veni în ajutorul Ucrainei.

„Vremuri grele”, se aude o voce din off după ce camera rămâne în întuneric iar jurnalistul Luke Harding este suprins de incident.

„Hello!”

„Electricitatea…”, spune Zelenski.

„Am rămas fără electricitate?”, întreabă jurnalistul.

„Da. Nu toată…”, răspunde Zelenski.

Și se face lumină.

Discuția continuă. Numai că la un moment dat, când Harding se pregătea să pună o altă întrebare, citind de pe o foaie, din nou se face beznă.

Jurnalistul The Guardian începe să râdă.

„Ești ok?”, a întrebat jurnalistul pe Zelenski.

„Da, da”, răspunde președintele Ucrainei.

Interviul a continuat despre prezenta trupelor britanice la granița cu Belarus – pe întuneric. Până când iar s-a luminat încăperea.

Incidentul a fost relatat și de presa occidentală, de The Guardian, dar și de presa ucraineană.

Din cauza atacurilor ruse asupra centralelor, holdingul energetic ucrainean „DTEK” informase cu o zi înainte că una dintre termocentralele sale a suferit daune serioase.

Președintele ucrainean a fost întrebat de Luke Harding de la The Guardian, dacă se teme de Donald Trump, așa cum se teme „absolut toată lumea”. Zelenski a răspuns sec: „Nu. Dușmanii ar trebui să se teamă, iar noi nu suntem dușmani.”

Palatul Mariinskyi este, teoretic, cel mai sigur loc din Kiev și este reședința oficială a președintelui Ucrainei de la începutul războiului.