UE anunță o ofensivă economică fără precedent împotriva Rusiei. Kaja Kallas: „Mașinăria de război a lui Putin a pierdut deja peste 1 trilion de euro”

Uniunea Europeană pregătește pentru această toamnă cea mai amplă extindere a listelor de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului. Kaja Kallas anunță că numărul entităților ruse vizate ar putea crește cu o treime.

Uniunea Europeană pregătește o nouă ofensivă economică împotriva Rusiei, iar amploarea măsurilor anunțate ar putea fi fără precedent de la începutul războiului din Ucraina.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a anunțat că intenționează să propună în această toamnă cea mai amplă extindere de până acum a listelor de sancțiuni europene împotriva Rusiei.

Într-un interviu acordat cotidianului german Die Welt, citat de Reuters, Kallas a susținut că sancțiunile adoptate până acum au provocat deja pierderi uriașe Rusiei și au redus resursele pe care Moscova le poate folosi pentru finanțarea războiului.

„Sancțiunile UE au costat deja Rusia foarte mult, privând mașina de război a Rusiei de peste 1 trilion de euro (1,16 trilioane de dolari), iar pentru toamnă propun cele mai ample liste de sancțiuni de la începutul războiului”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene.

Oficialul european spune că strategia Bruxelles-ului este de a continua creșterea presiunii economice asupra Moscovei atât timp cât războiul continuă.

„Odată adoptate, acestea ar crește imediat cu o treime numărul total al entităților ruse sancționate. Presiunea trebuie să crească în continuare până când Moscova va pune capăt războiului”, a declarat Kallas.

Lista entităților ruse sancționate ar putea crește cu o treime

Kallas nu a oferit deocamdată detalii despre companiile, instituțiile sau persoanele care ar urma să intre sub incidența noilor sancțiuni. Anunțul indică însă că Bruxelles-ul nu intenționează să reducă presiunea asupra economiei ruse, ci, dimpotrivă, pregătește o extindere substanțială a restricțiilor.

Sancțiunile individuale și cele aplicate entităților pot include, în funcție de forma finală a măsurilor, înghețarea activelor aflate în jurisdicția europeană și restricții privind punerea la dispoziție a fondurilor și resurselor economice. Detaliile concrete ale viitoarelor măsuri nu au fost însă prezentate.

Pentru ca noile sancțiuni să intre în vigoare, statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să ajungă la un acord asupra formei finale.

UE a lovit deja băncile rusești și rețelele de criptomonede

Noua ofensivă pregătită pentru toamnă vine la scurt timp după ultimul pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană. În luna iulie, UE a aprobat cel de-al 21-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina.

Noile restricții au vizat inclusiv sectorul bancar rus și rețelele de criptomonede, domenii considerate importante atât pentru finanțarea economiei ruse, cât și pentru posibilitatea de a evita o parte dintre restricțiile financiare occidentale.

Strategia europeană a evoluat treptat de la sancționarea persoanelor și companiilor asociate Kremlinului către restricții care urmăresc sectoare și mecanisme financiare importante pentru capacitatea Rusiei de a-și susține economia și efortul militar împotriva Ucrainei.