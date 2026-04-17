UE deblochează împrumutul de 90 de miliarde € pentru Ucraina după căderea lui Orban. Când ajunge prima tranșă la Kiev

Mihai Tănase
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski - Foto: Profimedia images

Uniunea Europeană pregătește deblocarea unui împrumut uriaș de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după schimbarea politică din Ungaria. Prima tranșă ar putea ajunge la Kiev în următoarele săptămâni, potrivit oficialilor europeni.

Uniunea Europeană se pregătește să facă un pas decisiv în sprijinul financiar al Ucrainei, după ce schimbarea de putere din Ungaria a eliminat unul dintre principalele blocaje politice. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a confirmat că Bruxellesul vizează deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro în cursul celui de-al doilea trimestru.

„Rezultatele alegerilor din Ungaria ne permit acum să deblocăm programul nostru de sprijin de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei pentru anul acesta și anul viitor”, a declarat Dombrovskis, potrivit Euronews.com.

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski – Foto: Profimedia images

Oficialul european a precizat și calendarul estimat: „Ne propunem ca prima tranșă a împrumutului nostru către Ucraina să fie transferată către această țară în al doilea trimestru al acestui an”, adică înainte de sfârșitul lunii iunie, a adăugat el.

Blocajul politic a dispărut alegerile din Ungaria

Împrumutul fusese blocat încă de la finalul anului 2025 de către premierul ungar Viktor Orban, cunoscut pentru relația apropiată cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Situația s-a schimbat radical după înfrângerea electorală a lui Orban, care deschide drumul pentru instalarea lui Peter Magyar în funcția de prim-ministru, în luna mai.

Bruxellesul mizează acum pe o deblocare rapidă a fondurilor, iar primele semnale vin chiar din Ungaria. Mai mult, oficiali europeni urmează să participe la Budapesta la o întâlnire cu echipa viitorului premier, un pas esențial pentru reluarea colaborării.

Astfel, împrumutul de 90 de miliarde de euro este esențial pentru stabilitatea economică a Ucrainei, urmând să acopere aproximativ două treimi din necesarul financiar al țării. Chiar și în acest context, oficialii europeni transmit un mesaj de încredere privind capacitatea de sprijin pe termen lung.

„Putem fi destul de încrezători în capacitatea noastră de a acoperi toate nevoile de finanțare ale Ucrainei”, a afirmat Dombrovskis, făcând referire și la contribuțiile altor parteneri internaționali.

