UE, în alertă după suspiciunea de ciumă din Rusia: Comisia Europeană cere Moscovei informații transparente despre acest caz. 200 de persoane, sub monitorizare

Comisia Europeană urmărește „foarte atent” situația din Siberia, unde moartea unei angajate a unui institut specializat în ciumă a declanșat măsuri antiepidemice. Rusia nu confirmă existența unui focar de ciumă pneumonică, însă aproximativ 200 de contacți sunt plasați sub monitorizare.

Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația sanitară din Siberia, după apariția informațiilor privind un posibil caz de ciumă pneumonică asociat Institutului de Cercetare Antipestă din Irkutsk. Comisia Europeană a anunțat că monitorizează „foarte atent” evoluțiile și că este pregătită să coordoneze un eventual răspuns comun al statelor membre, dacă situația o va impune, potrivit Euronews.com.

Alerta a fost declanșată după moartea, pe 2 octombrie, a unei angajate a institutului. Femeia ar fi spart o eprubetă care conținea agentul patogen al ciumei. Cauza îmbolnăvirii a fost descrisă oficial în Rusia drept „pneumonie de etiologie necunoscută”. Moscova nu a confirmat până acum existența unui focar de ciumă.

Aproximativ 200 de persoane despre care se consideră că au intrat în contact cu angajata laboratorului au fost plasate sub supraveghere medicală, ca măsură de precauție.

„Suntem la curent cu rapoartele privind incidentul de laborator din Rusia, care pare să implice un agent patogen cauzator al ciumei. Sănătatea publică este întotdeauna o prioritate pentru noi, așa că suntem în contact cu experții noștri de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Urmărim cu mare atenție ceea ce se întâmplă”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

UE apelează la OMS pentru informații din Rusia

Comisia Europeană încearcă să obțină date suplimentare prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății, în condițiile în care contactele directe dintre instituțiile europene și autoritățile ruse sunt puternic limitate după declanșarea invaziei în Ucraina.

Bruxelles-ul insistă asupra necesității unei raportări „în timp util și transparente” privind situația epidemiologică. În acest moment, Comisia nu intenționează să convoace o reuniune specială pe această temă și nici să introducă măsuri de urgență la nivelul Uniunii Europene.

Reprezentanții executivului comunitar susțin că experiența pandemiei de COVID-19 a crescut capacitatea Europei de a răspunde unei eventuale crize sanitare.

„Suntem mult mai bine pregătiți pentru orice pandemie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, amintind că statele dispun inclusiv de stocuri de antibiotice.

Washingtonul a adoptat o poziție similară. Departamentul de Stat al SUA a anunțat că urmărește „cu atenție” situația și a cerut autorităților de la Moscova să furnizeze informații „exacte”, „rapid și deschis”.

Ciuma pneumonică poate fi tratată cu antibiotice

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis, iar forma pneumonică afectează plămânii și poate evolua rapid în lipsa tratamentului. Spre deosebire de celelalte forme ale bolii, ciuma pneumonică se poate transmite între oameni prin picături respiratorii infectate, în special în cazul contactului apropiat.

Boala poate fi gravă, însă antibioticele moderne sunt eficiente atunci când tratamentul este administrat rapid. Acesta este unul dintre motivele pentru care situația actuală este fundamental diferită de epidemiile istorice asociate ciumei.

Autoritățile europene nu au anunțat până în prezent existența vreunui caz asociat situației din Rusia și nu au introdus măsuri speciale pentru populație. Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Europeană, ciuma nu a mai fost înregistrată în Europa de peste 50 de ani.