Un accident teribil, care ar fi putut avea urmări grave, s-a petrecut pe DN18B, în zona localității Copalnic-Mănăștur, din județul Maramureș.

Șoferul unui autoturism nu a mai reușit să evite impactul cu un cerb uriaș, care a sărit direct pe carosabil. Însă, în ciuda loviturii violente, șoferul autoturismului nu a suferit leziuni.

Incidentul s-a încheiat doar pagube materiale pentru șofer, însă cerbul a fost afectat, în urma loviturii puternice. Animalul a fost preluat de reprezentanții fondului de vânătoare care au chemat un medic veterinar. Deocamdată nu se știe dacă acesta va supraviețui sau va trebui sacrificat.

Animalele sălbatice de mari dimensiuni, un real pericol pentru șoferi

Accidentele în care sunt implicate animale sălbatice reprezintă un pericol major pentru participanții la trafic. În cazul animalelor de talie mare, precum cerbii, impactul poate avea consecințe extrem de grave, atât pentru ocupanții autoturismelor, cât și pentru animale. Din fericire, șoferul a scăpat ca prin minune la accidentul din Maramureș.

Un cerb adult poate cântări câteva sute de kilograme, iar o coliziune produsă la viteză ridicată poate provoca avarii importante unui autoturism.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, mai ales în apropierea pădurilor și în sectoarele de drum semnalizate cu indicatoare care avertizează asupra prezenței animalelor sălbatice.