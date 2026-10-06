Reacția lui Trump, după alerta de ciumă pneumonică izbucnită în Rusia: „Suntem întotdeauna dispuși să ajutăm. Microbii aceia au devenit mai puternici și mai inteligenți. Sunt ca o armată”. Cum se transmite boala mortală

SUA monitorizează un posibil caz mortal de ciumă pneumonică în regiunea rusă Irkutsk, asociat unui institut care studiază această boală. Moscova nu a confirmat până acum diagnosticul, însă Donald Trump spune că Washingtonul este pregătit să ofere ajutor în cazul în care Rusia o va cere.

Statele Unite transmit că monitorizează situația sanitară din regiunea Irkutsk, în Siberia, după apariția informațiilor privind un posibil caz mortal de ciumă pneumonică în rândul personalului unui institut rus specializat în cercetarea acestei boli, scrie ABC News.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite sunt pregătite să sprijine Rusia dacă va fi nevoie.

Întrebat dacă este îngrijorat și dacă există eventuale riscuri pentru SUA, Trump a precizat că administrația sa „analizează situația cu mare atenție”. Liderul de la Casa Albă s-a referit la incident folosind termenul de „ciumă pneumonică”, descriind pneumonia drept o „boală gravă”.

„Da, sunt. Epidemia de pneumonie, dacă vrei să-i spui așa. E o boală pe care înainte o puteam ține sub control. Dar, cumva, microbii aceia au devenit mai puternici și mai inteligenți. Sunt ca o armată. Germenii au devenit într-adevăr relativ mai puternici decât erau înainte, iar tratamentele care funcționau împotriva pneumoniei nu mai dau rezultate la fel de bune ca înainte”, a spus Trump.

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Departamentul de Stat american subliniază însă că informațiile disponibile sunt încă incomplete.

„Suntem la curent cu rapoartele privind un caz mortal de suspiciune de ciumă pneumonică în regiunea Irkutsk, Rusia. Monitorizăm îndeaproape situația împreună cu CDC și cu ceilalți parteneri interinstituționali ai noștri. Multe detalii nu au fost încă confirmate. Îndemnăm autoritățile ruse să comunice informații exacte, rapid și în mod deschis”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA.

Cazul, asociat unui institut rus specializat în cercetarea ciumei

Alerta a pornit după ce un angajat al unui institut specializat în studierea ciumei a fost diagnosticat cu „pneumonie de etiologie necunoscută”. Rospotrebnadzor, agenția rusă pentru supraveghere sanitară, a confirmat că au fost introduse măsuri antiepidemice în regiunea Irkutsk.

Instituția în care lucra persoana respectivă este Institutul de Cercetare Antipestă din Shelekhov, în sudul Siberiei. Cazul a provocat îngrijorare după ce în presa rusă și în declarațiile unor oficiali au apărut informații potrivit cărora un angajat al laboratorului ar fi murit, existând suspiciunea unei infectări cu bacteria care provoacă ciuma.

Autoritățile sanitare ruse nu au confirmat însă această ipoteză.

„Nu au fost detectate accidente la Institutul de Cercetare Antipestă din Irkutsk în timpul lucrului cu microorganisme patogene”, a transmis Rospotrebnadzor.

Agenția susține că „situația sanitară și epidemiologică” din regiunea Irkutsk și din orașele Irkutsk și Shelekhov rămâne „stabilă”.

Guvernatorul regiunii, Igor Kobzev, a anunțat că persoanele care au intrat în contact cu femeia diagnosticată cu o „infecție deosebit de periculoasă” au fost plasate sub supraveghere medicală.

„În probele biologice ale femeii nu s-au găsit microorganisme asociate cu activitățile sale profesionale”, a declarat Igor Kobzev, guvernatorul regiunii Irkutsk.

Potrivit acestuia, niciun alt angajat al laboratorului nu a solicitat asistență medicală în ultimele zile, persoanele identificate drept contacți nu prezintă simptome, iar testele efectuate până acum au avut rezultate negative.

Confuzia a fost amplificată de o declarație a lui Alexei Tsydenov, liderul regiunii învecinate Buriatia, care afirmase anterior că femeia ar fi putut muri de ciumă.

„Femeia care a decedat, posibil din cauza ciumei, în regiunea Irkutsk nu vizitase Buriatia”, a declarat Alexei Tsydenov, șeful Republicii Buriatia, precizând că „nu există focare de ciumă în republică”.

În Shelekhov au fost luate și măsuri preventive. La Uzina de Aluminiu din Irkutsk a fost introdusă obligativitatea purtării măștii.

„Mai bine să fii precaut decât să-ți pară rău”, a declarat Artem Fominykh, directorul uzinei, cerând angajaților să respecte măsurile de protecție și să solicite asistență medicală dacă apar simptome.

Ce este ciuma pneumonică și cum se transmite

Ciuma este provocată de bacteria Yersinia pestis. Potrivit Centrului american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), oamenii se pot infecta prin mușcătura puricilor proveniți de la rozătoare infectate, prin contact cu țesuturi sau fluide contaminate ori prin inhalarea picăturilor respiratorii infectate.

Boala poate avea trei forme principale: bubonică, septicemică și pneumonică.

Ciuma pneumonică este forma cea mai gravă și poate fi transmisă de la o persoană la alta prin picături respiratorii atunci când infecția afectează plămânii.

„Ciuma este o boală cunoscută și poate fi tratată cu antibiotice obișnuite, mai ales atunci când tratamentul este început din timp. Cazuri apar în mod natural în multe părți ale lumii”, a transmis Departamentul de Stat al SUA.

Tratamentul administrat rapid crește considerabil șansele de recuperare. În Statele Unite sunt raportate, în medie, aproximativ șapte cazuri de ciumă pe an, în special în vestul țării, potrivit CDC.

Autoritățile americane continuă să urmărească evoluția situației din Rusia, în timp ce Washingtonul solicită Moscovei informații suplimentare pentru clarificarea diagnosticului și a circumstanțelor în care s-a produs îmbolnăvirea.