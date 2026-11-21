Un litigiu privind pensia alimentară, desfășurat în SUA, a scos la iveală transferuri de milioane de dolari către firmele lui Jason Miller, un strateg apropiat de Donald Trump. Acesta figurează cu un onorariu de 300.000 de dolari în contractul de lobby încheiat de Administrația Prezidențială condusă de Nicușor Dan cu firma americană Eversheds Sutherland. Potrivit The Washington Post, firmele lui Miller au primit 2,45 milioane de dolari de la Eversheds, însă nu este clar cât din această sumă provine din contractul cu România. Gândul a documentat anterior acordul, a cărui valoare ar putea ajunge la aproape 7 milioane de dolari.

Firmele unui apropiat al lui Donald Trump au încasat banii

Potrivit unei investigații publicate de The Washington Post, documentele depuse într-un litigiu familial arată că firmele lui Jason Miller au încasat aproximativ 15 milioane de dolari în 12 luni, până în septembrie 2026.

Miller s-a înregistrat în luna mai pentru a lucra cu Administrația Prezidențială a României, pentru un onorariu de 300.000 de dolari, ca subcontractant al firmei Eversheds Sutherland.

Extrasele bancare arată că Eversheds a transferat firmelor sale 2,45 milioane de dolari, începând cu aproximativ cinci luni înainte de înregistrarea acestuia. Documentele nu precizează însă destinația exactă a plăților și nici dacă toate au legătură cu România.

Cine este Jason Miller și ce a făcut pentru banii primiți

Jason Miller este un strateg politic american, fost purtător de cuvânt al campaniei lui Donald Trump din 2016 și consilier în campaniile prezidențiale din 2020 și 2024.

În contractul cu România, Miller figura drept consultant pentru promovarea intereselor strategice româno-americane, inclusiv investițiile energetice și cooperarea militară.

Printre activitățile documentate oficial se numără un interviu acordat Antena 3 pe 18 mai 2026, în care a discutat despre relațiile dintre România și SUA. Nu există însă o prezentare publică detaliată a rezultatelor obținute individual de Miller pentru onorariul de 300.000 de dolari.

Procesul de familie care a scos la iveală milioanele încasate de Jason Miller

Informațiile au ieșit la iveală în urma unui proces desfășurat în Florida, între Jason Miller și A.J. Delgado, fostă colaboratoare a campaniei lui Donald Trump, cu care consultantul are un copil născut în 2017.

În cadrul disputei privind pensia alimentară, Delgado a solicitat documentele financiare ale lui Miller. Extrasele bancare au arătat că firmele acestuia au încasat aproximativ 15 milioane de dolari într-un singur an, inclusiv 2,45 milioane de dolari de la Eversheds Sutherland.

Potrivit The Washington Post, procesul s-a încheiat printr-un acord în urma căruia Miller va plăti 22.000 de dolari lunar pensie alimentară. Documentele depuse în instanță au făcut astfel publice informații despre afacerile consultantului și plățile primite de la firma contractată de Cotroceni.

Gândul a dezvăluit că acordul de lobby ar putea ajunge la 7 milioane de dolari

Gândul a documentat contractul în valoare de 3,39 milioane de dolari, semnat de Administrația Prezidențială cu Eversheds Sutherland pentru șase luni, la un cost lunar de 565.000 de dolari.

În investigația publicată pe 12 noiembrie, Gândul a arătat că, potrivit surselor sale, contractul ar urma să fie prelungit cu încă șase luni, ceea ce ar ridica valoarea totală la aproape 7 milioane de dolari.

Întrebată de Gândul ce rezultate concrete au fost obținute, Administrația Prezidențială a invocat caracterul clasificat al informațiilor privind evaluarea activităților desfășurate.

Nicușor Dan a susținut că acordul a facilitat zeci de întâlniri cu oficiali americani.