Țările europene sunt sfătuite să fie pregătite să crească capacitatea spitalelor, să încurajeze purtarea măștii și să izoleze persoanele bolnave, în cadrul unui plan pentru prevenirea unei pandemii de gripă aviară. Centrul European pentru Prevenirea Bolilor a transmis deja documentul miniștrilor Sănătății din UE. De ce se întâmplă toate acestea? Virusul H5N1 suferă o mutație majoră: ar putea ajunge la oameni. În Statele Unite, peste 100 de persoane – majoritatea muncitori agricoli – au fost infectate cu H5N1 numai în ultimul an.

Planul stabilește modul în care guvernele europene ar trebui să răspundă dacă H5N1 suferă mutații, pentru a se răspândi între persoane, și este conceput pentru a introduce măsuri înainte ca virusul să declanșeze un focar major, notează The Telegraph.

Joi, documentul a fost trimis miniștrilor sănătății de către Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția responsabilă cu consolidarea apărării Europei împotriva bolilor infecțioase.

Peste 100 de muncitori agricoli americani au fost infectați cu H5N1

În ultimii ani, H5N1 s-a răspândit în populațiile de păsări și mamifere, distrugând stolurile de păsări din Europa. Oamenii de știință susțin că virusul este la doar o mutație majoră distanță de a se putea răspândi între oameni, un scenariu care aproape sigur ar provoca o nouă pandemie.

Peste 100 de persoane, majoritatea muncitori agricoli americani , au fost infectate cu H5N1 doar în ultimul an, notează sursa citată.

Agenția britanică de securitate a sănătății (UKHSA) a anunțat că riscul ca H5N1 să se transmită între oameni este „foarte scăzut”.

„Deși riscul actual pentru populația europeană este scăzut, gripa aviară reprezintă încă o amenințare serioasă pentru sănătatea publică din cauza focarelor extinse în rândul animalelor din întreaga Europă”, a declarat Edoardo Colzani, șeful ECDC al departamentului de virusuri respiratorii.

„Trebuie să ne asigurăm că semnele timpurii de avertizare nu trec neobservate și că acțiunile de sănătate publică sunt la timp, coordonate și eficiente. Acest document oferă țărilor un cadru clar și adaptabil pentru a se pregăti și a răspunde transmiterii gripei de la animale la om„, a adăugat el.

Planul european urmează să fie publicat în cel de al doilea raport britanic privind ancheta Covid, care a demonstrat că răspunsul guvernului a fost „prea puțin, prea târziu”, rezultând mii de decese care ar fi putut fi evitate.

Circulația largă a virusului la animale pune populația europeană la un risc crescut

Prima parte a anchetei a arătat că planul pandemiei din Marea Britanie nu a fost adecvat și nu a încercat să elimine un nou virus înainte ca acesta să poată pune controlul asupra Marii Britanii.

Virusul gripei aviare a sărit la mai multe specii de mamifere în ultimii ani, inclusiv vulpi, pisici, lei de mare și urși polari.

Aproximativ 1.000 de persoane au contractat H5N1 de când a apărut pentru prima dată la sfârșitul anilor 1990, aproape jumătate dintre ei au murit, dar nu a suferit mutații pentru a se răspândi între oameni.

Deși nu au fost încă raportate cazuri umane în Europa, ECDC a declarat că circulația largă a virusului la animale pune populația europeană la un risc crescut.

„Circulația globală persistentă a virusurilor gripale aviare – în special H5N1 – printre păsările sălbatice, păsările și, tot mai mult, mamiferele, ridică îngrijorări cu privire la riscul de revărsare zoonotică,”.

Documentul prezintă o serie de scenarii care s-ar putea desfășura pe măsură ce H5N1 continuă la animalele din Europa, dar și ce măsuri ar trebui luate dacă acestea vor apărea.

Acestea variază de la Scenariul 1 (cazuri umane izolate cu expunere cunoscută la animale infectate, așa cum s-a întâmplat deja în Marea Britanie și SUA) până la Scenariul 14 (grupuri de transmitere de la om la om fără sursă animală identificabilă).

Guvernele sunt, de asemenea, îndemnate să folosească centre dedicate de izolare pentru a ține pacienții infectați cu boală ușoară departe de spitale.

Anul trecut, UE a stocat 40 de milioane de vaccinuri de urgență împotriva gripei aviare

În cazurile în care persoanele suferă de boală severă, se recomandă ca acestea să fie plasate în carantină în spitale, în „camere de izolare pentru infecții aeriene cu presiune negativă”.

Vaccinurile împotriva gripei aviare, recent licențiate pentru utilizare la oameni, ar trebui să fie pregătite pentru o distribuție rapidă în rândul publicului larg.

UE a stocat anul trecut 40 de milioane de vaccinuri de urgență împotriva gripei aviare, rezervate special pentru utilizare în caz de pandemie H5N1. Totuși, planul prevede că vaccinurile pot fi folosite în afara declarației formale a pandemiei, la discreția fiecărei țări, pentru a limita virusul, dacă este necesar.

„Vaccinurile pentru pregătirea în caz de pandemie sunt autorizate înainte de o urgență … „O declarație formală a unei pandemii nu este necesară conform cadrurilor reglementare actuale. Per ansamblu, strategiile de vaccinare ar trebui să fie adaptabile pentru a reduce transmiterea și a proteja grupurile vulnerabile dacă situația epidemiologică evoluează spre scenarii mai îngrijorătoare”, se arată în document.

O mare parte a documentului se concentrează pe „amenințări serioase la sănătate transfrontaliere” – mai exact, ce ar trebui să facă țările europene dacă există riscul ca H5N1 să fie adus de un călător infectat care se întoarce dintr-o țară unde a avut loc un focar.

În ultimii cinci ani, sute de ferme au fost închise temporar, iar milioane de păsări au fost sacrificate la ordinul guvernamental în urma epidemiilor de H5N1. Din începutul lunii noiembrie, toate fermele din Anglia au primit ordin să țină păsări comerciale de curte în interior, pe măsură ce H5N1 continuă să se răspândească.

