Prima pagină » Știri externe » Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung

Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung

17 oct. 2025, 06:30, Știri externe
Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung

Guvernul Sébastien Lecornu a reușit să se mențină în funcție în pofida moțiunilor de cenzură, dar stabilizarea pe termen scurt a Franței generează probleme pe termen lung, comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Premierul Sébastien Lecornu a reușit să îi împiedice pe socialiști să demită Guvernul prin moțiune de cenzură și să stabilizeze situația cel puțin temporar. Lecornu a prezentat și proiectul de buget, astfel că situația familiilor și a companiilor nu mai este total incertă.

”Pe scurt, statul francez este considerabil mai capabil să acționeze decât s-ar fi temut cineva în ultima perioadă”, notează Niklas Záboji, într-un editorial publicat în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Stabilizarea temporară este benefică, dar va avea impact negativ pe termen lung

Din perspectiva economiei și a partenerilor europeni, evoluția evenimentelor este de salutat. Iar reacția piețelor ilustrează acest lucru. Piețele financiare au dreptate: căderea Guvernului și alegerile anticipate ar fi complicat configurația Parlamentului sau chiar ar fi adus la putere forțele populiste, iar prețul ar fi fost mai mare decât cel al actualei stabilizări fragile a crizei, argumentează autorul.

”Dar întreruperea crizei generează costuri mari. Blocarea vârstei de pensionare la 63 de ani și majorarea taxelor pentru persoanele cu venituri mari reprezintă o distanțare de la politicile economice care au făcut Franța mai competitivă în ultimii ani. În pofida problemelor, președintele Emmanuel Macron reușise să reducă povara fiscală și să îmbunătățească standardele investițiilor. Franța era cea mai populară țară din Europa pentru investitorii străini. Acum, din cauza deficitului de miliarde de euro în sistemul pensiilor, companiile trebuie să plătească mai mult. Daunele pe termen lung ale acestei stabilizări temporare vor fi semnificative”, avertizează editorialistul Niklas Záboji.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CHINA respinge presiunea SUA prin consolidarea cooperării cu celelalte state. Beijingul a ajuns la un acord de parteneriat strategic cu Parisul

Trump a avut o conversație „PRODUCTIVĂ” cu Putin. Vor organiza un summit în Ungaria pentru oprirea războiului din Ucraina

Citește și

EXCLUSIV Toamna revoltelor în toată Europa. Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul nemulțumirilor. Harta punctelor fierbinți. În România e “stabilitate
06:00
Toamna revoltelor în toată Europa. Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul nemulțumirilor. Harta punctelor fierbinți. În România e “stabilitate
ULTIMA ORĂ Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”
01:02
Reacția lui Donald Trump, după ce fostul său consilier a fost inculpat pentru manipularea informațiilor clasficate: „O persoană foarte rea”
EXTERNE John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate
00:40
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Trump, a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documente clasificate
NEWS ALERT ❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington”
23:19
❗ Zelensky: „Deja vedem că Moscova se grăbește să reia dialogul, doar auzind de „tomahawk-uri”. Eu sunt deja la Washington”
EXTERNE Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
21:57
Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta: „Suntem PREGĂTIȚI!”
EXTERNE O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării
21:39
O pictură a lui Pablo Picasso ar fi fost FURATĂ. Tabloul în valoare de 600.000 € trebuia să ajungă în Granada, dar a dispărut pe durata transportării
Mediafax
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Avertismentul lui Putin în discuția cu Trump: ce i-a spus despre trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei
Mediafax
De ce a implodat Titan / Cauza reală a imploziei submersibilului Titan a fost identificată
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este TRAUMATIZATĂ! Ce repetă micuța încontinuu
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Ciudățeniile zodiacului. De ce sunt cei mai mulți oameni născuți în Scorpion
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
O celebră cântăreață scoate la iveală DETALII NEȘTIUTE despre fiica lui Igor Cuciuc: "Mi se duce pământul de sub picioare când vorbesc". Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc cu o seară înainte să moară? Nimeni nu bănuia ce urma
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Remediul surpriză care te poate ajuta când ești răcit