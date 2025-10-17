Frankfurter Allgemeine Zeitung: O pauză scumpă în criza politică din FRANȚA. Administrația Macron produce daune pe termen lung

Guvernul Sébastien Lecornu a reușit să se mențină în funcție în pofida moțiunilor de cenzură, dar stabilizarea pe termen scurt a Franței generează probleme pe termen lung, comentează publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Premierul Sébastien Lecornu a reușit să îi împiedice pe socialiști să demită Guvernul prin moțiune de cenzură și să stabilizeze situația cel puțin temporar. Lecornu a prezentat și proiectul de buget, astfel că situația familiilor și a companiilor nu mai este total incertă.

”Pe scurt, statul francez este considerabil mai capabil să acționeze decât s-ar fi temut cineva în ultima perioadă”, notează Niklas Záboji, într-un editorial publicat în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Stabilizarea temporară este benefică, dar va avea impact negativ pe termen lung

Din perspectiva economiei și a partenerilor europeni, evoluția evenimentelor este de salutat. Iar reacția piețelor ilustrează acest lucru. Piețele financiare au dreptate: căderea Guvernului și alegerile anticipate ar fi complicat configurația Parlamentului sau chiar ar fi adus la putere forțele populiste, iar prețul ar fi fost mai mare decât cel al actualei stabilizări fragile a crizei, argumentează autorul.

”Dar întreruperea crizei generează costuri mari. Blocarea vârstei de pensionare la 63 de ani și majorarea taxelor pentru persoanele cu venituri mari reprezintă o distanțare de la politicile economice care au făcut Franța mai competitivă în ultimii ani. În pofida problemelor, președintele Emmanuel Macron reușise să reducă povara fiscală și să îmbunătățească standardele investițiilor. Franța era cea mai populară țară din Europa pentru investitorii străini. Acum, din cauza deficitului de miliarde de euro în sistemul pensiilor, companiile trebuie să plătească mai mult. Daunele pe termen lung ale acestei stabilizări temporare vor fi semnificative”, avertizează editorialistul Niklas Záboji.

