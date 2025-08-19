UE salută angajamentul SUA de a oferi garanții de securitate UCRAINEI /„Nu avem mesaje specifice, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor”

Uniunea Europeană salută angajamentul Statelor Unite de a participa la sistemul garanțiilor de securitate care ar urma să fie acordate Ucrainei, anunță Comisia Europeană, precizând că detaliile nu au fost încă stabilite.

”Unul dintre mesajele referitoare la discuții vizează garanțiile de securitate puternice care trebuie să se concentreze în primul rând asupra consolidării armatei ucrainene. Președintele Comisiei Europene a transmis foarte clar acest lucru în declarațiile făcute în conferința de presă de duminică, organizată împreună cu președintele Volodimir Zelenski”, a declarat Arianna Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. ”De asemenea, președintele Comisiei Europene a salutat angajamentul Statelor Unite de a participa la aplicarea garanțiilor de securitate, președintele a semnalat duminică faptul că ar putea fi garanții de securitate de tipul Articolului 5 al NATO, sunt analizate, a confirmat că UE contribuie deja la acest lucru prin menținerea sprijinului pentru consolidarea armatei ucrainene și a apărării europene. În acest moment, nu avem mesaje specifice despre modul în care ar urma să arate aceste garanții, echipele vor continua să lucreze asupra detaliilor garanțiilor de securitate în următoarele săptămâni”, a subliniat reprezentanta Comisiei Europene.

Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor participa la garanțiile de securitate oferite Ucrainei, dar a sugerat că nu vor fi trimiși militari americani pe teritoriul ucrainean.

”În materie de securitate, va fi foarte util, ei vor fi prima linie de apărare, întrucât ei sunt acolo, sunt în Europa, dar îi vom ajuta și noi, vom fi implicați. Franța, Germania, Marea Britanie vor să trimită trupe la sol. Sincer, nu cred că va fi o problemă, Vladimir Putin s-a săturat de asta, s-au săturat toți, dar nu se știe niciodată, vom afla despre atitudinea președintelui Putin în următoarele săptămâni, vom vedea spre ce se îndreaptă”, a afirmat Trump.

