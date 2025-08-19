Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”

Administrația Vladimir Putin a avertizat, marți, că nu va accepta niciun acord de pace în Ucraina dacă nu vor fi protejate interesele de securitate ale Rusiei și ale etnicilor ruși.

”Nu se poate ajunge la un acord de pace în Ucraina fără respectarea intereselor de securitate ale Rusiei și fără respectarea drepturilor rușilor și etnicilor ruși care trăiesc în Ucraina”, a afirmat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, într-un interviu acordat postului de televiziune Rossiya-24. ”Aceste aspecte trebuie soluționate rapid, în contextul negocierilor pentru un acord de pace”, a subliniat Serghei Lavrov, conform agenției de presă ANSA.

La finalul summitului din Alaska, președintele Vladimir Putin a cerut eliminarea cauzelor conflictului din Ucraina și reconfigurarea arhitecturii europene de securitate.

”Pentru a avea o soluție durabilă, o soluție pe termen lung, trebuie să eliminăm cauzele principale, să fie luate în considerare toate preocupările legitime ale Rusiei și să reconfigurăm un echilibru corect de securitate în Europa”, a subliniat Vladimir Putin.

Moscova a cerut constant oprirea ambițiilor Ucrainei de aderare la NATO și îndepărtarea infrastructurii militare a Alianței Nord-Atlantice de frontierele Rusiei.

Medvedev critică atitudinea liderilor europeni, după reuniunea de la Casa Albă

”Coaliția beligerantă a Statelor Voluntare nu a reușit să îl inducă în eroare pe președintele SUA. Europa i-a mulțumit lui Trump, dar a încercat să îl păcălească. Întrebarea este ce melodie va cânta clovnul de la Kiev despre garanțiile de securitate și teritorii când revine acasă, imediat după ce își va pune din nou uniforma militară verde”, a afirmat fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului prezidențial pentru Siguranță Națională. The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Pe fondul discuțiilor privind garanțiile de securitate pe care Occidentul le-ar putea oferi Ucrainei, Ministerul rus de Externe a reiterat că Rusia nu va accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, ceea ar putea deveni o disensiune fundamentală între Moscova și țările europene.

”Reafirmăm poziția noastră, exprimată în mai multe rânduri, refuzul categoric al scenariului în care în Ucraina ar fi trimise trupe din state membre NATO, ceea ce ar putea conduce la o escaladare necontrolabilă a conflictului și la efecte imprevizibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, citată de agenția ANSA.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Condiția formulată de la MACRON la reuniunea de la Casa Albă /„Vorbim despre securitatea întregului continent european”

ANALIZĂ Experți BCE: Programele de coeziune stimulează productivitatea în spațiul UE /Câte proiecte a avut ROMÂNIA

Trump a discutat cu PUTIN despre organizarea summitului trilateral /Rusia nu va accepta militari NATO în Ucraina