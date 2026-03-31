„Criza invizibilă” din Strâmtoarea Ormuz. Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu producția de cipuri de ultimă generație

Pe lângă petrol și îngrășăminte, conflictul din Orientul Mijlociu a scos la iveală un alt blocaj în lanțurile de aprovizionare la nivel mondial. Deficitul de gaz din Qatar generat de bombardamente a redus cu aproximativ 10-15% aprovizionarea globală cu heliu, scrie Financial Times.

În ceea ce privește petrolul, Regatul Unit urmează să primească săptămâna aceasta ultima livrare de combustibil din Orientul Mijlociu pentru avioane, ceea ce semnalează că întreruperile de aprovizionare încep să afecteze companiile aeriene și călătorii.

Criza căreia puțini îi acordă atenție este cea a heliului, care este folosit nu pentru a umfla baloane pentru petreceri, ci pentru a produce semiconductori. Oprirea producției de gaze naturale de către QatarEnergy după atacurile iraniene a însemnat că aproximativ 30% până la 40% din aprovizionarea globală cu heliu va fi imediat întreruptă, deoarece heliul este extras aproape în întregime ca produs secundar al sondelor de gaze naturale.

Heliul este al doilea element ca abundență din univers după hidrogen, dar este rar pe Pământ, unde există în principal în concentrații mici în zone cu gaze naturale. Producătorii de energie îl separă de metan, azot și alte gaze, apoi îl transportă ca lichid super-răcit.

O filială americană a Air Liquide, unul dintre cei trei mari furnizori globali de heliu, a declarat forță majoră pentru unii clienți din SUA, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la disponibilitatea pentru principalii utilizatori industriali, inclusiv pentru producătorii de cipuri.

Heliul este un element important în producția de cipuri

În industria semiconductorilor, heliul a devenit din ce în ce mai important, în special pentru producerea cipurilor de ultimă generație necesare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Compania IDTechEx preconizează că în următoarea perioadă va exista o cerere bruscă de heliu, iar utilizarea acestuia în fabricarea semiconductorilor de ultimă generație ar putea crește de până la cinci ori până în anul 2035.

O altă utilizare pentru heliu, care nu poate fi înlocuit cu alt gaz, este în industria medicală, unde este folosit pentru răcirea magneților din interiorul aparatelor de RMN. De asemenea, este esențial în fabricarea fibrei optice, dar și în alte aplicații cu scop militar și aerospațial.

Chiar dacă războiul se va termina rapid și strâmtoarea se va redeschide, unele dintre pierderi nu vor fi ușor de recuperat. Qatar a declarat că atacurile iraniene asupra uzinei sale de GNL Ras Laffan de la începutul lunii martie au provocat pagube extinse care i-au redus exporturile anuale de heliu cu 14% și care ar putea dura până la cinci ani pentru reparații.

