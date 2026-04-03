Ghizii de pe Everest, acuzați că au otrăvit alpiniștii străini pentru a forța salvări false într-o escrocherie de 20 de milioane de dolari

O investigație amplă a autorităților din Nepal indică faptul că mai mulți ghizi de pe Muntele Everest au drogat în secret alpiniști străini pentru a declanșa evacuări aeriene costisitoare, ca parte a unei scheme de fraudă cu asigurări în valoare de 20 de milioane de dolari (15 milioane de lire sterline).

O anchetă oficială care documentează amploarea fenomenului

Investigația realizată de Nepal Police, prin Central Investigation Bureau, descrie un sistem de fraudă care ar fi funcționat în perioada 2022-2025 și care ar fi afectat 4.782 de turiști străini, a anunțat Independent.co.uk.

Autoritățile au identificat peste 300 de cazuri de evacuări suspecte sau false, cu facturi totale apropiate de 20 de milioane de dolari. În urma anchetei, 32 de persoane au fost inculpate, iar un număr de persoane au fost arestate, în timp ce altele sunt încă investigate sau căutate.

Primii reținuți au fost operatori și manageri ai unor companii de salvare montană. Reținerile au avut loc în ianuarie 2026, pe măsură ce dosarul a avansat.

Cum ar fi fost creați „pacienții” pentru evacuare

Anchetatorii susțin că turiștii erau aduși în situații care justificau evacuarea medicală, fie prin inducerea unor simptome, fie prin interpretarea exagerată a unor disconforturi obișnuite la altitudine.

În unele cazuri, alimentele ar fi fost modificate pentru a provoca reacții fizice precum greață sau amețeli. În alte situații, medicamentele erau administrate în mod necorespunzător, iar ritmul ascensiunii era gestionat astfel încât să favorizeze apariția simptomelor de rău de altitudine.

Odată apărute aceste manifestări, turiștii erau îndrumați să accepte evacuarea cu elicopterul, considerată o măsură de siguranță într-un mediu dificil și cu acces limitat.

Evacuările și modul în care erau umflate costurile

După declanșarea unei evacuări, intervenea componenta financiară a schemei. Conform datelor din anchetă, zborurile erau documentate și facturate în mod fals sau exagerat.

Un singur transport aerian putea fi raportat ca mai multe intervenții distincte. Fiecare turist era trecut în documente ca beneficiar al unui zbor separat, chiar dacă în realitate era vorba despre o singură cursă cu mai mulți pasageri.

În paralel, spitalele implicate emiteau documente medicale care justificau internări și tratamente, uneori pentru persoane care nu primeau îngrijiri reale. Aceste documente erau apoi utilizate pentru a solicita rambursări de la companiile de asigurări.

Diferențele de cost ajungeau să fie semnificative, iar în unele cazuri un zbor obișnuit era facturat de mai multe ori peste valoarea reală.

O rețea care implică mai multe persoane din industrie

Ancheta nu indică o problemă izolată, ci o rețea în care ar fi fost implicați mai mulți actori. Ghizii și șerpașii apar în unele cazuri, însă rolurile descrise de anchetatori includ și companii de trekking, operatori de elicoptere și personal din spitale private.

Colaborarea dintre aceste entități ar fi permis crearea unui circuit complet: de la inducerea sau interpretarea simptomelor, până la evacuare, internare și facturare.

Problemele din industria trekkingului din Nepal nu sunt noi. Încă din 2018, investigații jurnalistice internaționale au semnalat practici similare, iar autoritățile au promis atunci reforme și mecanisme de control.

Deși au fost introduse unele măsuri administrative, acestea nu au dus la sancțiuni consistente, iar fenomenul ar fi continuat în anii următori. Ancheta actuală confirmă că sistemul nu a fost complet eliminat.

Reprezentanți ai autorităților au explicat că lipsa aplicării stricte a legii a contribuit la perpetuarea acestor practici.

