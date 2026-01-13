Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE

Procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison, a anunțat că va intenta un proces împotriva guvernului federal, pentru a pune capăt majorării numărului de agenți ICE în stat, relatează The Guardian. Procesul împotriva oficialilor Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) vine în urma incidentului în care un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good în timp ce aceasta se afla la volanul mașinii sale, săptămâna trecută.

„Susținem că utilizarea excesivă și letală a forței de către DHS, arestările rasiste fără mandat, vizarea instanțelor noastre, a bisericilor, a lăcașurilor de cult și a școlilor constituie o încălcare a Legii. Solicităm instanțelor să pună capăt valului de agenți DHS care ajung în Minnesota”, a declarat Ellison în cadrul unei conferințe de presă. „Desfășurarea a mii de agenți înarmați ai DHS în Minnesota a cauzat daune grave statului nostru. Aceasta este, în esență, o invazie federală a Twin Cities și a statului Minnesota și trebuie să se oprească”, a spus el, menționând închiderea școlilor și închiderea afacerilor locale. „Această creștere ne-a oferit mai puțină siguranță.”

Ellison a sugerat că agenții federali sunt slab pregătiți și a subliniat că poliția locală a trebuit să răspundă la 20 de cazuri de răpire aparentă a locuitorilor din Minneapolis de către agenții ICE.

„Efectuează arestări neconstituționale și folosesc forța excesivă”, a spus Ellison. „Agenții DHS au dat buzna în restaurante, cerând să acceseze zonele securizate. Și când li s-a cerut să prezinte un mandat, ceea ce este impus de lege, aceștia răspund: «Nu avem nevoie de unul». Trebuie să se oprească. Să fim clari, acest lucru nu ar fi trebuit să înceapă niciodată.”

Proces intentat și de Illinois

Și Illinois a intentat, luni, un proces federal similar împotriva administrației Trump pentru ceea ce guvernatorul democrat, JB Pritzker, a numit „utilizarea periculoasă a forței” de către DHS.

Autoritățile din Illinois solicită instanței să împiedice Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA să aplice legea civilă privind imigrația în stat, încercând în același timp să limiteze tactici precum utilizarea gazelor lacrimogene, încălcarea proprietății private și ascunderea plăcuțelor de înmatriculare pentru a masca operațiunile oficiale.

În ultimele zile au avut loc zeci de proteste în SUA pentru a o onora pe Renee Good, mama a trei copii, în vârstă de 37 de ani, și pentru a critica tacticile administrației Trump. În Minneapolis, însă, incidentele dintre localnici și agenți sunt la ordinea zilei.

Pe rețelele de socializare circulă zeci de videoclipuri în care agenții federali sunt atacați de localnici. Aceștia răspund, la rândul lor, cu spray-uri lacrimogene. Susținătorii MAGA asigură că cei care tulbură activitățile agenților ICE și ajung chiar să-i hărțuiască și atace fac parte din Partidul Democrat.

Luni, în Minneapolis, oamenii s-au ciocnit cu agenții ICE în apropierea locului în care Renee Good a fost împușcată. Și atunci, agenții au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii.

Reacția lui Donald Trump la atacuri

Pe fondul atacurilor agenților ICE, președintele Donald Trump le-a transmis un mesaj localnicilor:

„Chiar vor locuitorii din Minnesota să trăiască într-o comunitate în care există mii de criminali deja condamnați, traficanți și dependenți de droguri, violatori, prizonieri violenți eliberați și evadați, oameni periculoși din instituții psihiatrice și aziluri de nebuni străine și alți criminali mortali prea periculoși pentru a fi măcar menționați? Tot ce vor patrioții ICE este să-i scoată din cartierul vostru și să-i trimită înapoi în închisorile și instituțiile psihiatrice de unde au venit, majoritatea din țări străine. Au intrat ilegal în SUA prin oribila politică de frontieră deschisă a lui „sleepy“ Joe Biden. Oriunde mergem, criminalitatea scade. În Chicago, în ciuda unui guvernator și a unui primar slabi și incompetenți care se luptă cu noi până la capăt, s-a făcut o mare îmbunătățire. Mii de criminali au fost îndepărtați! Democrații din Minnesota adoră tulburările pe care le provoacă anarhiștii și agitatorii profesioniști, deoarece acestea abat atenția de la cele 19 miliarde de dolari care au fost furați de oameni foarte răi și deranjați. NU VĂ TEMEȚI, MARI OAMENI DIN MINNESOTA, ZIUA SOCOTELII ȘI A RĂZBUNĂRII SE APROPIE!“, a transmis președintele american.

Nu toate acțiunile ICE se sfârșesc cu arestări sau atacuri din partea localnicilor, însă. În Chicago o altă isterie totală a luat naștere pe rețelele de socializare.

Într-un videoclip, mai mulți ofițeri de poliție aleargă un curier presupus imigrant și îl pierd, după ce acesta reușește să fugă cu o bicicletă electrică.

În Minneapolis, pe lângă localnici, și zăpada pare să le pună bețe în roate agenților.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului

Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste