Revoltă în Minneapolis după ce un ofițer federal a împușcat un tânăr venezuelean în picior. Proteste masive anti ICE în orașul american

Tensiunile au urcat la cote maxime în în Minneapolis, după ce un alt ofițer federal a împușcat un tânăr în picior, miercuri, în timpul unei tentative de arestare. Incidentul a declanșat noi proteste anti ICE, pe fondul tensiunilor persistente după crima comisă de un alt ofițer ICE când a tras trei focuri de armă, de la mică distanță asupra lui Renee Nicole Good.

Orasul american Minneapolis fierbe după un nou incident produs de un agent ICE. Ofițerul federal nu a stat pe gânduri – a pus mâna pe armă și a împușcat un tânăr venezuelean în picior în timpul unei intervenții. Potrivit autorităților federale, agentul ar fi fost atacat cu o lopată și o coadă de mătură în timp ce încerca să efectueze o arestare, scrie Mediafax.ro.

Zona din apropierea locului împușcăturilor a fost rapid cuprinsă de haos, strada fiind acoperită de fum în urma confruntărilor dintre ofițeri federali și protestatari.

Un grup de agenți echipați cu măști de gaze și căști a folosit gaze lacrimogene și grenade pentru dispersarea mulțimii, în timp ce protestatarii au aruncat cu bulgări de zăpadă și au strigat agenților ICE „plecați de pe străzile noastre”.

Astfel de scene au devenit tot mai frecvente pe străzile din Minneapolis după ce, pe 7 ianuarie, un agent de imigrație a împușcat-o mortal pe Renee Good. De atunci, agenți federali au fost acuzați că au tras focuri de armă din mașini și din locuințe, fiind confruntați de martori furioși care le-au cerut să părăsească orașul.

Potrivit unui comunicat transmis pe platforma X de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), ofițerii federali au oprit o persoană din Venezuela aflată ilegal în Statele Unite. Aceasta ar fi fugit cu mașina, lovind un vehicul parcat, după care a încercat să scape pe jos.

DHS susține că, în momentul în care ofițerii l-au ajuns din urmă, alte două persoane au ieșit dintr-un apartament din apropiere și au început să-l atace pe agent.

„Temându-se pentru viața și siguranța sa în timp ce era atacat de trei indivizi, ofițerul a tras un foc defensiv pentru a-și apăra viața”, a precizat instituția.

Cele două persoane care au intervenit din apartament au fost reținute, potrivit autorităților federale. Incidentul s-a produs la aproximativ 7,2 kilometri nord de locul unde Renee Good a fost ucisă la începutul lunii, alimentând și mai mult tensiunile dintre comunitate și agențiile federale de aplicare a legii.

