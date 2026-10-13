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Un avion a fost retras temporar după ce pasagerii de la clasa economică au reclamat că au fost mușcați de ploșnițe

Un avion a fost retras temporar după ce pasagerii de la clasa economică au reclamat că au fost mușcați de ploșnițe
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Un avion Boeing 787 a fost retras temporar din serviciu de către compania aeriană Qantas după ce un număr mic de scaune de la clasa econoică au fost infestate cu ploșnițe.

Mai mulți pasageri de la clasa economică au reclamat că au fost mușcați de insectele parazite pe durata unui zbor de 17 ore,  efectuat pe 9 octombrie, între Perth și Roma.

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Potrivit The Guardian , cursa de întoarcere Roma-Perth programată pentru 10 octombrie a fost anulată. Compania Qantas susține că aeronavele sunt curățate și dezinfectate periodic, la un interval de 50 de zile. Autoritățile sanitare australiene au anunțat că ploșnițele nu transmit boli.

Ploșnițele sunt insecte parazite de culoare roșie, cu corp turtit și miros urât, care trăiesc prin crăpăturile pereților sau pe mobilă. Acestea mușcă pielea umană și se hrănesc cu sânge. Mușcăturile provoacă mâncărimi, roșeață și umflături.

Insectele pot fi transportate în aeroporturi și în avioane, prin haine, bagaje și lenjerie.

Sursa Foto: Shutterstock

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