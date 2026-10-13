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Sunt pregătite aproape 60.000 de sarmale pentru pelerinii Sfintei Parascheva. Ce alte alimente vor mai primi credincioșii

Sunt pregătite aproape 60.000 de sarmale pentru pelerinii Sfintei Parascheva. Ce alte alimente vor mai primi credincioșii
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În ziua de joi, 8 octombrie, a debutat pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul va ajunge la final în data de 15 octombrie. Aproximativ 300.000 de credincioși sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană, iar cei mai mulți pelerini sunt estimați pentru zilele de 13 și 14 octombrie. De altfel, anul acesta, are loc și „Masa Pelerinilor”, astăzi fiind pregătite aproape 60.000 de sarmale pentru credincioși.

La Iași se pregătesc aproximativ 60.000 de sarmale pentru „Masa Pelerinilor”, organizată de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Anul acesta, sarmalele de post vor fi mai numeroase decât cele cu carne. Masa caldă va fi oferită credincioșilor veniți la pelerinaj, după slujbele religioase. Preparatele sunt pregătite cu sprijinul instituțiilor și partenerilor Primăriei Iași.

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Mii de persoane au sosit, deja, la Sfânta Parascheva, cu doar câteva zile înainte de pelerinaj. Au așteptat și 6 ore pentru a se închina la moaște

Pelerinaj la Iași

„Masa Pelerinilor” este organizată în Iași cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva

Aproape 25.000 dintre cele 60.000 de sarmale pentru „Masa Pelerinilor” sunt pregătite de Cantina de Ajutor Social și centrele pentru vârstnici din Iași. Restul provin de la instituții, restaurante și parteneri care contribuie prin donații și sponsorizări. Anul acesta, vor predomina sarmalele de post. Cele cu carne vor fi pregătite în cantități mai mici. De altfel, pelerinii vor primi apă, vin și cozonac, pe lângă sarmale.

„Cantitatea totală rămâne în jur de 60.000. Vor fi în mare majoritate doar de post la masa pelerinilor, însă vor fi și de dulce, dar într-o cantitate mai mică”, a precizat Luminița Munteanu, șefa Direcției de Asistență Socială Iași, arată Ziarul de Iași.

Peste o mie de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în primele 5 zile ale pelerinajului

În primele cinci zile de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva, 1.023 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Jandarmii avertizează credincioșii să țină cont de vreme și de starea de sănătate. Timpul de așteptare a fost mai mic decât în anii precedenți. Autoritățile se așteaptă însă la o creștere a numărului de pelerini în ziua hramului.

Sursă foto: Facebook Iași TV Life, capturi video

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