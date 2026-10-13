Prima pagină » Știri externe » Incident la mitingul electoral al lui Trump. Președintele SUA a polemizat cu o protestatară și a făcut-o „grasă”

Incident la mitingul electoral al lui Trump. Președintele SUA a polemizat cu o protestatară și a făcut-o „grasă”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump a insultat o protestatară care a întrerupt un miting electoral organizat luni, în Youngstown, Ohio, și i-a spus să țină dietă. Președintele american a acuzat-o că este plătită de adversarii săi politici și a continuat să o ironizeze în timp ce era escortată afară din sală.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Trump a jignit o protestatară care a întrerupt mitingul

Donald Trump și-a continuat luni turneul electoral în Statele Unite, cu un miting organizat în Youngstown, Ohio, de Columbus Day. Evenimentul a avut ca scop mobilizarea susținătorilor republicani pentru realegerea senatorului american John Husted și pentru alegerea lui Vivek Ramaswamy în funcția de guvernator al statului Ohio.

Potrivit Fox News, câțiva protestatari de stânga au întrerupt evenimentul și au provocat tensiuni în rândul participanților. În timp ce președintele vorbea, o femeie din public s-a ridicat și a început să strige. Un participant la miting a prins-o de păr pentru a o imobiliza, înainte ca poliția să intervină.

În timpul incidentului, Trump a acuzat-o că este o protestatară plătită, apoi a insultat-o în fața mulțimii, care a huiduit-o.

„Sunt plătiți de cei de stânga pentru a ne distruge țara. Sunt niște scursuri. Dar el se întoarce acasă la mama!”, a adăugat Trump.

În timp ce protestatara era condusă pe scări spre ieșire, președintele SUA a continuat să facă remarci la adresa ei.

„Uitați-vă la ea, îngrozitor. Nu iubim noi forțele de ordine? Oh, trebuie să țină dietă. Este un tip gras, uau. Uau. Trebuie să țină repede dietă. Cu toții trebuie să o facem”, a continuat președintele.

Protestatara purta un tricou negru pe care era scris, cu litere colorate, mesajul „Eliberați dosarele Epstein” („Release The Epstein Files”).

Întrebată de ce a decis să protesteze, femeia a răspuns: „F**k Donald Trump”.

Este al doilea miting întrerupt de protestatari în mai puțin de o săptămână

Incidentul din Ohio este al doilea din mai puțin de o săptămână în care Trump este întrerupt de protestatari în timpul turneului său electoral.

Săptămâna trecută, la un miting MAGA organizat în San Antonio, Texas, mai mulți protestatari au strigat în timp ce președintele vorbea. Susținătorii lui Trump au început să scandeze „SUA! SUA!” în timp ce protestatarii erau scoși din sală, unul dintre ei fiind tras de păr.

În timpul mitingului din San Antonio, Trump a privit zâmbind mulțimea de la pupitru și a spus: „Există ceva asemănător unui miting al lui Trump?”

Unul dintre protestatari a continuat să strige la adresa președintelui în timp ce părăsea sala, fiind înconjurat de susținători ai lui Trump care îl huiduiau. Atunci, președintele le-a spus celor prezenți că protestatarul „se întoarce acasă la mama”.

„Pentru că ceea ce nu știe el este că mama lui a votat pentru Trump”, a spus președintele.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FINANCIAR Financial Times: Marile economii se îndreaptă spre cel mai ridicat deficit bugetar de la pandemia COVID-19 încoace, avertizează FMI
12:51
Financial Times: Marile economii se îndreaptă spre cel mai ridicat deficit bugetar de la pandemia COVID-19 încoace, avertizează FMI
FLASH NEWS Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace
12:44
Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace
ULTIMA ORĂ 🚨 Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat: 11 marinari dispăruți. Bulgaria convoacă ambasadoarea rusă
10:24
🚨 Două nave, lovite de drone în Marea Neagră. Una, plecată din România, s-ar fi scufundat: 11 marinari dispăruți. Bulgaria convoacă ambasadoarea rusă
VIDEO Accident la un parc de distracții din SUA. O persoană a murit iar mai multe au fost rănite
10:11
Accident la un parc de distracții din SUA. O persoană a murit iar mai multe au fost rănite
FLASH NEWS Trump susține că Rusia și Ucraina au acceptat armistițiul energetic, dar Kievul reclamă noi atacuri
09:45
Trump susține că Rusia și Ucraina au acceptat armistițiul energetic, dar Kievul reclamă noi atacuri
RĂZBOI Dmitro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, avertizează că Rusia se pregătește să atace Europa. „Are nevoie de cinci drone”
09:22
Dmitro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, avertizează că Rusia se pregătește să atace Europa. „Are nevoie de cinci drone”
Mediafax
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
„Firicel” din „Las Fierbinți” a fost reținut de poliție. Actorul Toma Cuzin a făcut accident, deși avea permisul suspendat
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O planetă Phoenix extrem de fierbinte ar putea rezolva un mister astronomic vechi de decenii
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe