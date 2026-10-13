Incident la mitingul electoral al lui Trump. Președintele SUA a polemizat cu o protestatară și a făcut-o „grasă”

Donald Trump a insultat o protestatară care a întrerupt un miting electoral organizat luni, în Youngstown, Ohio, și i-a spus să țină dietă. Președintele american a acuzat-o că este plătită de adversarii săi politici și a continuat să o ironizeze în timp ce era escortată afară din sală.

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Trump a jignit o protestatară care a întrerupt mitingul

Donald Trump și-a continuat luni turneul electoral în Statele Unite, cu un miting organizat în Youngstown, Ohio, de Columbus Day. Evenimentul a avut ca scop mobilizarea susținătorilor republicani pentru realegerea senatorului american John Husted și pentru alegerea lui Vivek Ramaswamy în funcția de guvernator al statului Ohio.

Potrivit Fox News, câțiva protestatari de stânga au întrerupt evenimentul și au provocat tensiuni în rândul participanților. În timp ce președintele vorbea, o femeie din public s-a ridicat și a început să strige. Un participant la miting a prins-o de păr pentru a o imobiliza, înainte ca poliția să intervină.

În timpul incidentului, Trump a acuzat-o că este o protestatară plătită, apoi a insultat-o în fața mulțimii, care a huiduit-o.

„Sunt plătiți de cei de stânga pentru a ne distruge țara. Sunt niște scursuri. Dar el se întoarce acasă la mama!”, a adăugat Trump.

În timp ce protestatara era condusă pe scări spre ieșire, președintele SUA a continuat să facă remarci la adresa ei.

„Uitați-vă la ea, îngrozitor. Nu iubim noi forțele de ordine? Oh, trebuie să țină dietă. Este un tip gras, uau. Uau. Trebuie să țină repede dietă. Cu toții trebuie să o facem”, a continuat președintele.

Protestatara purta un tricou negru pe care era scris, cu litere colorate, mesajul „Eliberați dosarele Epstein” („Release The Epstein Files”).

Întrebată de ce a decis să protesteze, femeia a răspuns: „F**k Donald Trump”.

Este al doilea miting întrerupt de protestatari în mai puțin de o săptămână

Incidentul din Ohio este al doilea din mai puțin de o săptămână în care Trump este întrerupt de protestatari în timpul turneului său electoral.

Săptămâna trecută, la un miting MAGA organizat în San Antonio, Texas, mai mulți protestatari au strigat în timp ce președintele vorbea. Susținătorii lui Trump au început să scandeze „SUA! SUA!” în timp ce protestatarii erau scoși din sală, unul dintre ei fiind tras de păr.

În timpul mitingului din San Antonio, Trump a privit zâmbind mulțimea de la pupitru și a spus: „Există ceva asemănător unui miting al lui Trump?”

Unul dintre protestatari a continuat să strige la adresa președintelui în timp ce părăsea sala, fiind înconjurat de susținători ai lui Trump care îl huiduiau. Atunci, președintele le-a spus celor prezenți că protestatarul „se întoarce acasă la mama”.