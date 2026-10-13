Prima pagină » Economic » Finanțe » Financial Times: Marile economii se îndreaptă spre cel mai ridicat deficit bugetar de la pandemia COVID-19 încoace, avertizează FMI

Financial Times: Marile economii se îndreaptă spre cel mai ridicat deficit bugetar de la pandemia COVID-19 încoace, avertizează FMI

Financial Times: Marile economii se îndreaptă spre cel mai ridicat deficit bugetar de la pandemia COVID-19 încoace, avertizează FMI
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marile puteri economice ale lumii trebuie să ia o decizie „urgentă” pentru a-și reconstrui finanțele publice, a avertizat Fondul Monetar Internațional. Prognozele economice publicate arată că marile economii ale lumii riscă să se confrunte cu cele mai mari deficite de la pandemia de coronavirus încoace. 

FMI a prevestit marți că împrumutul net făcut de economiile avansate au atins anul acesta 5,2% din PIB, cel mai mare procent atins din 2021 încoace, când lumea era încă sub restricțiile sanitare impuse ca urmare a pandemiei. În cazul Chinei și al Statelor Unite ale Americii, deficitul va ajunge la 8% din PIB până la finalul anului 2026, potrivit Financial Times.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Factorii de risc pentru economia globală

Ultimele prognoze arată o înrăutățire a situației economice de la ultimul raport al FMI publicat în aprilie. În ultimele luni, economiile avansate s-au confruntat cu un cocktail toxic de factori destabilizatori:

  • Tensiuni accentuate pe piața datoriilor globale;
  • Scumpirea carburanților, ca urmare a conflictelor din Golful Persic;
  • Creșterea inflației și presiunea refinanțărilor;
  • Finanțarea extrem de agresivă a sectorului inteligenței artificiale (IA).

„Piața economică globală și-a dovedit reziliența, dar aceasta și-a atins limitele”, a spus Silvana Tenreyo, economistul șef al FMI, într-o conferință de presă.

Economia globală încă nu-și revine de pe urma șocului petrolier, după ce marile corporații au continuat să investească în inteligența artificială, riscurile datoriilor suverane sunt în creștere, iar datoria pblică globală se îndreaptă către 100% din PIB spre finalul deceniului.

„O concentrare reînnoită pe reconstruirea spațiului fiscal este urgentă, având în vedere datoria în creștere, costurile mai mari pentru împrumuturi, cererile multiplicate în bugetele publice și incertitudinea intensificată. Cu costurile împrumuturilor guvernamentale în creștere în rândul economiilor avansate, creșterea datoriei publice și refinanțarea lasă statele expuse la schimbările financiare bruște”, a transmis FMI.

Impactul creșterii datoriilor la nivel global

Băncile centrale din SUA, spațiul euro și Japonia sunt printre cele care au majorat ratele dobânzilor în acest an. Vânzările au mers prost în septembrie, rezultând creșterea presiunilor pe bugete după ce costul dobânzilor a devenit mai mare.

În SUA, împrumutul administrației publice va atinge 8,5% din PIB în acest an, după ce în 2025 a atins 7,1%. În pragul pandemiei, era la 5,8% din PIB.

Totuși, creșterea economică a rămas rezilientă în acest an, după ce FMI și-a revizuit prognoza privind creșterea economică la nivel global de la 0,1% la 3,1% în acest an.

Goana după inteligența artificială

Economia globală ar putea crește cu 3,4% în 2027, a prevestit FMI. În mare, s-ar datora tocmai  avântului economic al inteligenței artificiale.

„Momentul inteligenței artificiale este puțin probabil să propulseze toate economiile în mod egal. Economia globală nu încetinește și nici nu accelerează per ansamblu; mai degrabă, creșterea este relocată — de la țările puternic expuse șocurilor geopolitice și militare, către cele care capitalizează pe seama cererii masive de tehnologie AI”, a raportat FMI.

Creșterea economică a încetinit la 4,5% din PIB pentru China în acest an după ce a atins 5% anul anterior. India continuă să se mențină la o creștere robustă de 7% în acest an, cu prognoze similare pentru anul viitor.

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
„Firicel” din „Las Fierbinți” a fost reținut de poliție. Actorul Toma Cuzin a făcut accident, deși avea permisul suspendat
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O planetă Phoenix extrem de fierbinte ar putea rezolva un mister astronomic vechi de decenii
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
RĂZBOI Zelenski raportează că șase instalații energetice ucrainene au fost bombardate de Rusia de când Trump a anunțat „armistițiul energetic”
13:25
Zelenski raportează că șase instalații energetice ucrainene au fost bombardate de Rusia de când Trump a anunțat „armistițiul energetic”
HOROSCOP Zodia cu noroc în ziua ghinionului, marți, 13 octombrie. Schimbări radicale pentru nativii acestei zodii
13:24
Zodia cu noroc în ziua ghinionului, marți, 13 octombrie. Schimbări radicale pentru nativii acestei zodii
REACȚIE Florin Cîțu susține că guvernarea cu măsuri socialiste a adus România în recesiune
13:17
Florin Cîțu susține că guvernarea cu măsuri socialiste a adus România în recesiune
SCANDALOS Bihorul lui Ilie Bolojan, umplut de cratere ca după bombardamente. „Raiul iazurilor piscicole” a devenit „raiul balastierelor”
13:16
Bihorul lui Ilie Bolojan, umplut de cratere ca după bombardamente. „Raiul iazurilor piscicole” a devenit „raiul balastierelor”
FLASH NEWS Florin Salam susține că ar fi fost otrăvit înaintea unui concert. Artistul a ajuns de urgență la spital. Ce i-au spus medicii
13:13
Florin Salam susține că ar fi fost otrăvit înaintea unui concert. Artistul a ajuns de urgență la spital. Ce i-au spus medicii
FLASH NEWS Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace
12:44
Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace

Cele mai noi

Trimite acest link pe