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Trump nu crede că Rusia și China ar putea ajuta Iranul: „Au prea multe de pierdut”

Trump nu crede că Rusia și China ar putea ajuta Iranul: „Au prea multe de pierdut”
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Președintele american Donald Trump a declarat luni seara că nu crede că Rusia și China oferă vreun sprijin Iranului în război. Liderul de la Casa Albă a susținut că Moscova și Beijingul „au prea multe de pierdut” dacă ar ajuta Teheranul și că Statele Unite ar afla rapid dacă cele două țări s-ar implica.

Trump spune că Rusia și China nu se implică în războiul din Iran

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că a văzut declarații ale criticilor și adversarilor săi potrivit cărora Rusia și China ar ajuta Iranul.

„Dacă o fac, este la un nivel foarte redus, dar nu cred că o fac deloc. Au prea multe de pierdut, iar noi am ști despre asta și am afla foarte repede”, a scris președintele american.

Trump a declarat în iulie că are încredere că Rusia și China nu vor ajuta Teheranul în război. Tot atunci, el a avertizat că, dacă cele două țări s-ar implica, „ar fi foarte rău pentru ele”.

Președintele american i-a descris anterior pe liderul chinez Xi Jinping și pe președintele rus Vladimir Putin drept „neutri” în conflictul cu Iranul.

Rusia și China au relații apropiate cu Teheranul

Moscova și Beijingul mențin relații strânse cu Iranul, însă ambele țări au transmis poziții publice privind conflictul.

Rusia a avertizat că războiul ar putea duce la o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu. China, la rândul său, a condamnat atacurile americane asupra Teheranului, pe care le-a descris drept o încălcare flagrantă a suveranității Iranului.

Statele Unite și Iranul sunt în război din 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a răspuns cu lovituri asupra Israelului și a statelor din Golf care găzduiesc baze americane.

Atacurile americano-israeliene asupra Iranului și cele israeliene asupra Libanului au provocat mii de morți și au dus la strămutarea a milioane de persoane.

Trump l-a avertizat pe Xi să nu sprijine Iranul

Luna trecută, Trump l-a avertizat pe Xi să nu ofere sprijin Iranului, în timpul vizitei liderului chinez la Washington. Ambasadorul american în China a declarat atunci că președintele chinez a dat asigurări că Beijingul nu va ajuta Teheranul.

Avertismentul a venit în contextul unor informații potrivit cărora China ar fi furnizat Iranului lansatoare portabile de rachete antiaeriene, iar Teheranul ar fi găsit modalități de a ocoli sancțiunile privind vânzările de petrol cu ajutorul Beijingului.

În septembrie, Trump a respins și un raport potrivit căruia entități chineze ar fi furnizat Iranului imagini din satelit cu o bază militară din Iordania, înaintea unui atac din iulie în care au fost uciși trei militari americani.

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