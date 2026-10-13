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Comisia pentru Învățământ a Senatului dezbate obligativitatea uniformelor școlare. Elevii se opun

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Comisia pentru Învățământ din Senatul României dezbate legea care ar urma să oblige școlile să adopte propriile uniforme pentru elevi. La dezbatere participă reprezentanți ai elevilor și părinților. Propunerea a stârnit numeroase reacții atât în rândul parlamentarilor, cât și al elevilor și părinților.

Inițiatorii invocă faptul că obligativitatea uniformelor școlare ar duce la o diminuare a actelor de violență în rândul elevilor și ar spori, totodată, gradul de disciplină.

Elevii se opun uniformelor obligatorii

Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor susțin că măsura nu i-ar face pe elevi să fie mai disciplinați sau mai respectuoși și că uniformele școlare nu ar putea redresa comportamentele violente. Elevii spun că nu sunt deranjați de obligația de a purta uniforme școlare, dar sunt deranjați de modul în care statul a prioritizat nevoile școlarilor.

Elevii mai susțin că programul Masa caldă și finanțarea burselor de merit ar avea efecte mult mai folositoare pentru elevi și părinți.

„În primul rând, ținem să reamintim că această dezbatere practic a început încă din luna iunie a acestui an. Adică, de atunci a avut prima dată propunerea și încă de pe atunci noi tot vorbim despre uniformele școlare, despre introducerea lor. (…) Noi am fost supărați, să spunem într-o oarecare măsură, deoarece în activitatea noastră de elevi reprezentanți, noi ne confruntăm cu toate problemele pe care sistemul de învățământ le are. Și le vedem, fiindcă de luni până vineri împărțim aceeași acoperiș cu profesorii, de multe și cu părinții când vin să vadă care este situația în teritoriu.

Noi am considerat, și motivul pentru că am fost în primul și-n primul rând împotriva uniformelor, nu a fost neapărat conceptul de uniforme, pe cât faptul că nu s-a făcut o justă ierarhizare a priorităților. Noi nu credem că uniformele doar ele vor reduce fenomenele precum bullying-ul sau actele de violență. (…) Conduita malițioasă a anumitor elevi nu o să dispară doar prin vestimentație”, a explicat unul dintre reprezentanții elevilor, care a ținut să sublinieze că îmbrăcarea unei uniforme nu înseamnă că elevul respectiv „își va schimba, brusc, comportamentul și va deveni altcineva”, a transmis reprezentantul elevilor.

Uniformele școlare ar implica costuri obligatorii pentru familiile defavorizate

O altă provocare pentru autorități o reprezintă presiunea costurilor pentru uniforme, în cazul elevilor care provin din familii defavorizate. Senatorul Daniel Zamfir a transmis că statul român are posibilitatea de a sprijini financiar aceste familii, iar consiliile județene dețin evidența lor.

Szabo Odon, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ, este, însă, de părere că măsura ar putea crea discrepanțe între localitățile care pot susține aceste costuri și localitățile defavorizate.

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