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Raportul despre anularea alegerilor prezidențiale nu a mai fost prezentat de Parlament. Motivul are legătură cu Guvernul Niculescu. Când va fi publicat

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
Raportul despre anularea alegerilor prezidențiale nu a mai fost prezentat de Parlament. Motivul are legătură cu Guvernul Niculescu. Când va fi publicat
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Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 urma să fie prezentat în Parlament marți, 13 octombrie, de reprezentanții Comisiei de Abuzuri. Anunțul a fost făcut, în urmă cu o săptămână, de liderul AUR, George Simion, care a ținut să precizeze că nu este vorba de raportul „promis” de Nicușor Dan atunci când a devenit președintele României. Totuși, proiectul de publicare a raportului a fost amânat, întrucât reprezentanții Comisiei nu doresc ca votul de învestitură a Guvernului Niculescu să „umbrească” raportul. Astfel, raportul va fi publicat la o dată ulterioară.

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Raportul despre anularea alegerilor din 2024, amânat pentru a nu fi „umbrit” de negocierile pentru învestirea Guvernului Niculescu

Reprezentanții Comisiei de Abuzuri urmau să publice marți, 13 octombrie, unul dintre cele mai așteptate rapoarte. Este vorba de raportul care prezenta motivele fundamentale care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, câștigate, în primul tur, de independentul Călin Georgescu.

Raportul este realizat împreună cu mai multe instituții ale statului român, printre care se numără și Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), respectiv Serviciul de Informații Externe (SIE). De asemenea, raportul include și informații din discuțiile purtate de oficialii români cu partenerii americani.

Pentru a nu fi „umbrit” de negocierile politice purtate pentru formarea noului Guvern, condus de Luca Niculescu, reprezentanții Comisiei au decis amânarea publicării acestuia pentru o dată ulterioară votului de învestitură. Raportul trebuie votat de majoritatea membrilor Comisiei pentru a fi publicat în Parlament.

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