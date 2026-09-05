17:16 UPDATE: Ambii piloți au murit Cei doi piloți, un căpitan și un locotenent, ai aeronavei Phantom F-4 care s-a prăbușit, au fost găsiți decedați. Primele rapoarte susțin că aeronava s-a rupt în două părți și un incendiu a izbucnit simultan în două locuri diferite. Un elicopter de stingere a incendiilor a intervenit pentru a stinge incendiul, potrivit in.gr.

Un avion de vânătoare F-4 Phantom s-a prăbușit la Tanagra. Accidentul aviatic s-a petrecut în timpul unei demonstrații aeriene în cadrul evenimentului „Săptămâna Zborului la Atena”, fiind întrerupt imediat. Publicul a primit ordin să părăsească zona. Nu există informații clare despre cauzele incidentului.

La 2 minute după ce a decolat, aeronava a pierdut altitudine după un viraj la dreapta și s-a prăbușit. Piloții au încercat să redeseze aeronava, zburând deasupra unei mulțimi de mii de oameni. Nu se știe dacă piloții au reușit să se salveze. Nu a fost observată nicio parașută.

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Detalii despre accidentul aviatic

Potrivit Skai, aeronava s-a prăbușit peste o fostă fabrică unde sunt depozitele companiei Nestle. Fabrica a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit surselor locale, s-ar fi aflat 4-5 angajați în zonă. Fragmente de aeronavă au retezat stâlpi de electricitate ai companiei de electricitate DEH, precum și într-o pădure la est de localitatea Sykamino.

Aeronava s-a prăbușit la capătul pisteim la est de Autostrada Națională. Încă nu există detalii oficiale despre starea de sănătate a membrilor echipajului, dar echipajele de intervenție s-au dus la locul prăbușirii, de unde s-au ridicat coloane mari de fum: 95 de pompieri cu trei echipe de intervenție la sol ale unității 4 EMODE, două echipe ale unităților 1 și 7 EMAK, și 29 de autospeciale

Traficul rutier este blocat din cauza riscului ridicat al extinderii incendiului în pădure. Circulația este blocată pe drumul secundar paralel cu Autostrada Națională Atena-Lamia, precum și pe drumul provincial Oinoi.

Sursa Video: X