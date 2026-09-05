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Fostul ministru al Agriculturii cere demisia premierului: Bolojan trebuie să plece/Fermele sunt împinse spre faliment

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Fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu îi cere demisia premierului interimar Ilie Bolojan, spunând că acesta „trebuie să plece”. Social-democratul arată că fermierii sunt în pragul falimentelor din cauza politicilor fiscale de austeritate ale guvernului. Fermierii au nevoie de un sprijin real, nu de „promisiuni și experimente”, susține Barbu.

În comentariul său, fostul ministru al Agriculturii atrage atenția că, prin menținerea în funcție a președintelui PNL, criza din agricultură va lua proporții.

Florin Barbu: „Bolojan trebuie să plece”

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„Bolojan trebuie să plece înainte să pună definitiv agricultura românească pe butuci”, a transmis Florin Barbu într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook.

„Fermierii noștri nu mai au nevoie de promisiuni și de experimente, au nevoie de sprijin real și de un Guvern care să înțeleagă un lucru simplu, și anume că, fără agricultură, România nu are siguranță”, a mai afirmat el.

Florin Barbu consideră că politica Guvernului trebuie să urmărească în mod real protejarea producției autohtone și menținerea fermierilor români în activitate.

„Românii vor hrană sănătoasă, produsă aici, acasă. Vor să găsească pe rafturi lapte românesc, carne românească, legume, fructe și produse făcute de fermierii și procesatorii noștri”, a scris fostul ministru.

Barbu critică costurile mari și presiunea importurilor

Politicianul consideră că acest obiectiv nu poate fi atins în condițiile în care producătorii români sunt afectați direct de costurile mari și de concurența importurilor.

„Dar asta nu se poate întâmpla dacă fermele sunt împinse spre faliment, dacă producătorii români sunt sufocați de costuri și dacă statul stă neputincios în timp ce importurile iau locul produselor noastre”, a afirmat Barbu.

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El consideră însă că acest obiectiv nu poate fi atins în condițiile în care producătorii români sunt afectați de costuri și de concurența importurilor.

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„Dar asta nu se poate întâmpla dacă fermele sunt împinse spre faliment, dacă producătorii români sunt sufocați de costuri și dacă statul stă neputincios în timp ce importurile iau locul produselor noastre”, a afirmat Barbu.

Acesta transmite că PSD este pregătit să își asume guvernarea și să pună agricultura în centrul politicilor publice.

Conflict mai vechi între fostul ministru și Bolojan

Declarațiile vin pe fondul unui conflict politic mai vechi între Barbu și Bolojan pe tema măsurilor pentru agricultură, menționează stiripesurse.

Astfel, în luna iunie, Florin Barbu, pe atunci ministrul desemnat al Agriculturii, afirma că propunerile sale de sprijin pentru fermieri au fost respinse de premierul Ilie Bolojan, dând ca exemplu inclusiv măsuri privind acciza la motorină și schemele de finanțare pentru agricultori.

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