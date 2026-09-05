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Zelenski acuză Rusia că a atacat aeroporturile din Kiev și Borispil în mod deliberat, pentru a sabota vizita delegației din SUA

Melania Agiu
Zelenski acuză Rusia că a atacat aeroporturile din Kiev și Borispil în mod deliberat, pentru a sabota vizita delegației din SUA
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Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
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Volodimir Zelenski susține că Rusia a lovit, în mod deliberat, aeroporturile din Kiev și Borispil în cursul nopții. Președintele Ucrainei leagă atacurile de pregătirile pentru o eventuală sosire a delegației americane cu avionul. Liderul de la Kiev a descris atacurile ca fiind demonstrative și primele de acest gen de multă vreme.

Potrivit șefului statului, atacurile ar putea fi reacția Rusiei la discuțiile și pregătirile privind posibilitatea ca partea americană să sosească în Ucraina cu avionul.

„În această noapte, în orașul Kamianske, din regiunea Dnipro, rușii au atacat o întreprindere civilă. Patru persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite. Îmi exprim condoleanțele familiilor și celor apropiați. În multe regiuni, clădiri rezidențiale obișnuite au fost avariate – în Херсон, Борисполь și în regiunea Harkov. În Sumî și Mikolaiiv, drone au atacat centre comerciale.“, a transmis Zelenski, într-un mesaj publicat pe social-media, sâmbătă dimineața.

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De asemenea, în timpul nopții, au avut loc „atacuri demonstrative rusești asupra aeroporturilor noastre – în Kiev și în Borispil“, a precizat oficialul.

„Au fost atacuri deliberate au loc pentru prima dată după o perioadă îndelungată. Este clar că aceste lovituri ruse asupra aeroporturilor reprezintă o reacție la discuțiile și pregătirile pentru posibilitatea ca partea americană să utilizeze un avion pentru a călători în Ucraina și a ateriza la Aeroportul „Kiev” sau la aeroportul „Borispol”. Dronele „Shahed” de fabricație ruso-iraniană sunt un răspuns la diplomația americană.“, a precizat Zelenski.

Președintele a declarat că Ucraina a luat act de această măsură a Rusiei și că își va adapta în consecință operațiunile referitoare la spațiul aerian rus săptămâna viitoare. El nu a oferit detalii cu privire la consecințele concrete ale atacurilor asupra aeroporturilor.

„Am înregistrat această acțiune a Rusiei și, săptămâna viitoare, vom ajusta operațiunea noastră în ceea ce privește spațiul aerian rusesc, care a devenit periculos din cauza prezenței dronelor și a rachetelor în aer. Desigur, din partea noastră nu există și nu vor exista amenințări la adresa diplomației.“, a precizat președintele, adăugând că „Ucraina este interesată să apropie pacea. Rusia va fi trasă la răspundere pentru ceea ce face. Mulțumiri tuturor celor care ajută țara noastră și poporul ucrainean!“.

Va fi prima dată când Witkoff și Kushner vor vizita Kievul, devastat de război, de când Trump s-a întors la putere anul trecut cu promisiunea de a rezolva conflictul.

Witkoff și Kushner, care au fost implicați în negocierile pentru încetarea focului în Gaza și Iran, s-au deplasat în repetate rânduri la Moscova în cadrul unor încercări diplomatice anterioare, însă niciodată la Kiev.

Această nouă inițiativă diplomatică survine în contextul în care Rusia și Ucraina se bombardează reciproc cu rachete de lungă distanță și atacuri cu drone.

Vineri, o dronă rusă a lovit sediul serviciului de securitate ucrainean SBU din centrul orașului Kiev, potrivit lui Zelenski.

Atacul, despre care Zelenski a afirmat că a vizat biroul șefului interimar al agenției, a fost primul asupra sediului acesteia de la începutul invaziei.

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