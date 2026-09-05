Statele Unite vor vinde armament în valoare de 6,1 miliarde de dolari către trei aliați din Orientul Mijlociu. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, tranzacțiile masive destinate Arabiei Saudite, Omanului și Irakului.

De departe, cea mai mare tranzacție aprobată, de 5 miliarde de dolari, ar fi cu Arabia Saudită. Statele Unite au aprobat o vânzare de bombe, kituri de ghidare și alte echipamente în valoare de cinci miliarde de dolari către Riad.

„Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea de apărare aeriană a Arabiei Saudite pentru a face față amenințărilor regionale actuale și viitoare, va consolida apărarea teritorială a țării și va îmbunătăți interoperabilitatea cu sistemele operate de forțele armate ale SUA și de alți parteneri din regiunea Golfului”, a declarat Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat.

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Vânzarea va „sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite, prin îmbunătățirea securității unui aliat important care nu face parte din NATO”, a declarat departamentul.

Arabia Saudită a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete din partea forțelor iraniene și a rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Teheran, de când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului la începutul acestui an.

Departamentul de Stat a informat Congresul SUA cu privire la propunerea de vânzare a bombelor către Riad, care trebuie încă aprobată de parlamentarii americani.

Separat, Omanul a primit aprobarea de a cumpăra servicii de mentenanță în valoare de 188 de milioane de dolari pentru flota sa de avioane de vânătoare F-16. În cele din urmă, Departamentul de Stat a autorizat posibila vânzare de elicoptere Bell 412EPX către Irak, o tranzacție estimată la 150 de milioane de dolari, conform notificării. Contractantul principal pentru această achiziție ar urma să fie compania Bell-Textron.