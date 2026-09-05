Filozoful Andrei Pleșu a transmis un mesaj pe platforma YouTube „Cultura Cuvântului” în care își exprimă dezamăgirea cu privire la situația actuală a țării și face o critică indirectă la adresa Guvernării Bolojan, politician față de care și-a manifestat admirația, în urmă cu mai puțin de un an.

Textul publicat în urmă cu cinci zile pe platforma YouTube este presărat cu o serie de observații la adresa actualei guvernări, la cârma căreia se află tot premierul demis, Ilie Bolojan. Filozoful caracterizează politicienii din Executivul interimar ca fiind „conducători de mâna a doua”.

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„Suntem năpădiți de probleme secunde. Avem preocupări de mâna a doua, avem conducători de mâna a doua, trăim sub presiunea multiplă a necesității”, afirmă Pleșu.

Pleșu se plânge de „morala politicienilor”

În continuare, Pleșu atrage atenția asupra modului în care țara noastră a decăzut, în ultima perioadă. De la mediul social, la cel politic, filozoful face o trecere în revistă a principalilor pioni care au contribuit la această situație.

„Morala politicienilor” este unul dintre elementele care ies în evidență, din moment ce actuala guvernare se află tot sub conducerea lui Ilie Bolojan, cel pe care în octombrie 2025, Pleșu îl numea „un profesionist”, „fără divagaţii şmechere”.

„Îmi încep ziua apoplectic, înjurând ‘situațiunea’: gropile din drum, moravurile șoferilor autohtoni, căldura sau frigul, praful sau noroiul, morala politicienilor, gramatica gazetarilor, modelele ideologice, cacofoniile noii arhitecturi, demagogia, corupția, bezmeticia tranziției.

„Oamenii momentului au făcut din eul propriu o obsesie”

De asemenea, Andrei Pleșu critică subtil modul în care guvernanții se concentrează doar pe interesul propriu și ignoră binele național. Filozoful menționează că „oamenii veacului, ai momentului” au făcut din „eul propriu” o „obsesie”.

Aici putem menționa faptul ca premierul demis al României, al doilea om în stat, a preferat să respingă propunerile de prim-ministru, Eugen Tomac, respectiv Adrian Veștea, pentru a rămâne, în continuare, la Palatul Victoria, ceea ce a rezultat în cel mai lung interimat din istoria post-decembristă a României.

„Oamenii veacului, adică ai momentului, se simt bine și legitim în postura de ființe cunoscătoare, eul propriu ca obsesie.”, mai punctează scriitorul.

Afirmațiile lui Pleșu sunt în contradicție cu aprecierile, din trecut, la adresa premierului Bolojan, despre care a sugerat că este un politician care pune interesul României pe primul loc: „singurul politician din istoria post-decembristă care nu vrea nimic pentru el însuşi”.

Andrei Pleșu, atrage atenția liberalilor

Acesta menționează, însă, și de dizidenții din Partidul Național Liberal, care l-au susținut pe Adrian Veștea, sprijinit, la acel moment, și de Partidul Social Democrat. Pleșu devine radical în observația sa și afirmă că „neoliberalii” au trecut la „conservatori”.

„Neoliberalii la conservatori, postmoderniștii la elitiști. Bătrânilor le apar frivol, tinerilor – reacționar. Una peste alta, mi-am pierdut buna dispoziție, elanul, jubilația.”, spune Pleșu.

Andrei Pleșu despre Bolojan, în 2025: „Primul și singurul politician care nu vrea nimic pentru el însuşi. Un caz rarisim”

În octombrie 2025, Andrei Pleşu afirma că Ilie Bolojan este „primul și singurul politician care comunică şi explică profesionist tot ce i se cere, nu vrea nimic pentru el însuşi și nu face manevre de seducţie a „poporului”.

„E aproape singurul politician de azi care vorbeşte – cu stabilă competenţă, fără tumbe electorale, fără retorică de partid, fără divagaţii şmechere – despre problema în dezbatere. Vorbeşte «normal» (adică fără penumbre, divagaţii şi afectări), ştie ce spune, comunică şi explică profesionist tot ce i se cere”, scrie Pleşu în Dilema, într-un Post Scriptum la un articol intitulat „Interviul de televiziune”.

După vizionarea unui interviu acordat de premierul Bolojan, concluzia lui Pleșu la acel moment a fost că acesta „e primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de acomodare sau de seducţie a «poporului», nu vrea nimic pentru el însuşi”. „Caz rarisim, în contrast cu majoritatea colegilor săi”, mai nota, la acea vreme, Andrei Pleşu