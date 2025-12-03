Prima pagină » Știri externe » Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghițit un ou Fabergé cu diamante în valoare de 19.000 de dolari

03 dec. 2025, 20:22, Știri externe
Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt după ce și-ar fi însușit un ou Fabergé cu diamante într-un mod destul de bizar, l-a înghițit.

Prada înghițită în valoare de 33.585 de dolari neozeelandezi (19.300 de dolari americani; 14.600 de lire sterline), nu a fost încă recuperată, potrivit poliției.

Poliția a fost chemată la bijuteria Partridge Jewellers din centrul orașului Auckland vineri după-amiază, iar bărbatul de 32 de ani a fost arestat în magazin câteva minute mai târziu.

El a fost supus unei evaluări medicale şi rămâne în arest, potrivit poliţiei.

Bijuteria a fost inspirată din filmele James Bond

Oul Fabergé care ar fi fost furat este încrustat cu 60 de diamante albe şi 15 safire albastre, potrivit site-ului web al bijutierului, şi se deschide pentru a dezvălui în miniatură de caracatiță din aur de 18 carate.

Oul „Octopussy”, aşa cum este numit, a fost inspirat de filmul cu același nume cu James Bond din 1983, care se concentrează pe un jaf elaborat de ouă Fabergé.

Fabergé a fost un bijutier recunoscut la nivel mondial din Rusia, acum mai bine de două secole, faimos pentru ouăle sale realizate din pietre și metale prețioase.

Marţi, unul dintre cele 50 de ouă imperiale produse de Fabergé pentru ţarii ruşi Alexandru al III-lea şi Nicolae al II-lea s-a vândut cu 22,9 milioane de lire sterline (30,2 milioane de dolari), incluzând comisioanele, doborând propriul record ca cea mai scumpă lucrare a bijutierului rus care a fost valorificată vreodată la o licitaţie.

Prețul enorm al Oului de Iarnă reflectă raritatea crescândă a acestor bijuterii, niciunul dintre ele nefiind văzut la licitație în ultimii 23 de ani. Oul de Iarnă este unul dintre cele șapte ouă Faberge rămase în proprietate privată, celelalte fiind dispărute sau deținute de instituții sau muzee.

Suspectul din Noua Zeelandă urmează să apară din nou în faţa instanței pe 8 decembrie. Potrivit informațiilor din presă, el a fost acuzat şi de furtul unui iPad din același magazin de bijuterii, pe 12 noiembrie, şi de sustragerea unei cantități de nisip pentru pisici şi produse pentru combaterea puricilor în valoare de 100 de dolari neozeelandezi dintr-o locuință privată, a doua zi.

Cele mai noi