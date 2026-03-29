Un bombardament israelian în sudul Libanului a ucis 3 jurnaliști

Trei jurnaliști au fost uciși în urma unui bombardament israelian în sudul Libanului. Israel transmite că una dintre victime era parte a unei unități Hezbollah de servicii informaționale.

Comitetul pentru Protejarea Jurnaliștilor a comunicat că 256 de jurnaliști au fost uciși de către forțele armate ale Israelului de la începerea Războiului din Orientul Mijlociu în octombrie 2023, potrivit CNN.

Trei jurnaliști uciși într-un bombardament

„Tripoduri de cameră, veste de presă și coifuri – acestea au fost găsite la fața locului după atacul israelian care a ucis trei jurnaliști libanezi”, transmite CNN . Fatima Tuni, reporter pentru Al Maedin TV, fratele ei, jurnalistul fotograf independent Mohammed, și Ali Shaib, corespondent pentru Almanat TV (Hezbollah).

