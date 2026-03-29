Un bombardament israelian în sudul Libanului a ucis 3 jurnaliști

Trei jurnaliști au fost uciși în urma unui bombardament israelian în sudul Libanului. Israel transmite că una dintre victime era parte a unei unități Hezbollah de servicii informaționale.
Comitetul pentru Protejarea Jurnaliștilor a comunicat că 256 de jurnaliști au fost uciși de către forțele armate ale Israelului de la începerea Războiului din Orientul Mijlociu în octombrie 2023, potrivit CNN.
„Tripoduri de cameră, veste de presă și coifuri – acestea au fost găsite la fața locului după atacul israelian care a ucis trei jurnaliști libanezi”, transmite CNN .
Fatima Tuni, reporter pentru Al Maedin TV, fratele ei, jurnalistul fotograf independent Mohammed, și Ali Shaib, corespondent pentru Almanat TV (Hezbollah).
Știre în curs de actualizare
